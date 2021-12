Der Winterspaß ist voll im Gang!

In allen Skigebieten der Dolomiten, die sich über Südtirol, das Trentino und die Provinz Belluno erstrecken, herrschen perfekte Bedingungen, nachdem es bereits öfters geschneit hat und die Beschneiungsanlagen optimal arbeiten konnten. Skifahrer und Snowboarder sind förmlich begeistert und haben sich inzwischen auch an das automatisierte Kontrollsystem gewöhnt, das es ermöglicht, über die Dolomiti Superski App oder Website den Skipass mit dem eigenen Green Pass zu koppeln. In Italien ist die Liftbenutzung bei geschlossenen Fahrzeugen nur mit gültigem Green Pass Base (3G in weißer und gelber Zone) erlaubt. Die Skipässe von Dolomiti Superski können auch bequem von zuhause aus über das neue Online-Shop gekauft und direkt auf die wiederaufladbare My Dolomiti Card, falls bereits vorhanden, geladen werden.

So erspart man sich Wartezeiten an den Kassen und kann sofort in den Pistenspaß eintauchen. Zu den großen Neuheiten der Wintersaison 2021-22 von Dolomiti Superski gehört auch der neue Skipass „Superdays“. Der Kunde kann mindestens 8 bis maximal 40 Skitage vorauskaufen und diese flexibel während der Saison genießen. Resttage sind auch in darauffolgenden Skisaison gültig. Zu den Neuheiten gesellt sich auch das neue Merchandisingangebot von Dolomiti Superski. Im Online-Shop steht ab Mitte Dezember eine außergewöhnliche Bekleidungskollektion aus innovativen und recyclebaren Textilien von ReBello zu Auswahl, etwa ein bequemer Zweiteiler, T-Shirts und Mützen mit Dolomiti-Superski-Brand – eine schöne Geschenkidee für unsere Fans, mit Blick auf Weihnachten. Ein richtiger Fan von Dolomiti Superski muss unbedingt auch bei der großen Preisverlosung am Ende der Skisaison mitmachen. Es ist ganz einfach: Mitglied unserer Online-Community „My Dolomiti“ werden, Profil in der Dolomiti Superski App anlegen und beim Skifahren interessante Badges freischalten. Je nach erreichter Leistungsklasse am Ende der Saison, nehmen die Community-Mitglieder an der Verlosung von wertvollen Preisen unserer Partner teil, wie Saisonskipässe von Dolomiti Superski und Dolomiti Supersummer, Top-Skimodelle und Skischuhrucksäcke von Atomic, Helme und Skibrillen von Dainese und ansprechende Produkte aus unserem Merchandisingprogramm. Skifahren in den Dolomiten macht nicht nur Spaß, sondern lohnt sich auch!