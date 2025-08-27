Aktuelle Seite: Home > Werbung > Die Schlümpfe – der große Kinofilm
Ab 27. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo

Die Schlümpfe – der große Kinofilm

Mittwoch, 27. August 2025 | 00:01 Uhr
Foto: © Cineplexx
Von: firstavenue

Die kleinen blauen Kultfiguren sind zurück – und feiern ihr bisher größtes Kinoabenteuer! Mit jeder Menge Humor, Musik und Magie erobern die Schlümpfe ab dem 27. August 2025 erneut die große Leinwand. Unter der Regie von Chris Miller und Matt Landon erwartet das Publikum ein animiertes Musical-Highlight mit Starbesetzung – darunter Rihanna, James Corden und Uwe Ochsenknecht.

Die Geschichte

Als Papa Schlumpf von den finsteren Zauberern Gargamel und Razamel entführt wird, beginnt für Schlumpfine und ihre Freunde eine aufregende Reise durch unbekannte Welten. Um ihren Anführer zu retten, verlassen die Schlümpfe ihr magisches Zuhause und wagen sich in die reale Welt – eine Welt voller neuer Gefahren, Herausforderungen und Überraschungen.
Doch schnell wird klar: Die Entführung ist nur der Anfang eines viel größeren Plans. Gargamel und Razamel wollen das gesamte Universum ins Chaos stürzen. Nur wenn die Schlümpfe zusammenhalten und über sich hinauswachsen, können sie nicht nur Papa Schlumpf retten, sondern auch das Schlimmste verhindern. Eine abenteuerliche Mission beginnt – voller Herz, Witz und mitreißender Musik.

Foto: © Cineplexx

 

Foto: © Cineplexx

 

Regie, Produktion und Musik

Chris Miller und Matt Landon kombinieren in „Die Schlümpfe – Der große Kinofilm“ liebevolle Animation, temporeiche Comedy und mitreißende Musical-Elemente zu einem einmaligen Kinoerlebnis für die ganze Familie. Unterstützt von einem internationalen Kreativteam, bringt der Film nicht nur frischen Wind in die bekannte Welt der Schlümpfe, sondern erzählt auch eine bewegende

Geschichte über Mut, Zusammenhalt und Freundschaft.
Mit Songs von Superstar Rihanna und jeder Menge charmantem Humor ist der Film ein echtes Highlight für Jung und Alt – und ein Muss für alle Fans der kleinen blauen Helden.

 

Foto: © Cineplexx

 

Jetzt Tickets sichern:

• Cineplexx Bozen
• Cineplexx Algo

