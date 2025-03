Interview mit Sergio Santini, CEO der Gruppe Santini

Von: First Avenue

Interviewer: Guten Tag, Sergio, es ist eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Die Gruppe Santini ist seit 80 Jahren ein etabliertes Unternehmen im Bereich der Umweltservices. Wie ist dieses Unternehmen entstanden und wie hat es sich im Laufe der Zeit entwickelt?

Sergio Santini: Guten Tag, vielen Dank. Die Gruppe Santini ist das Ergebnis eines Weges, der von Entschlossenheit, Innovation und dem Willen zur Verbesserung geprägt ist. Alles begann mit der Initiative meines Vaters, Marino Santini, einem Mann, der stets daran glaubte, ein Bedürfnis in eine Wachstumschance zu verwandeln. Im Laufe der Zeit hat das Unternehmen seine Horizonte erweitert und die Herausforderungen der Branche mit einer zunehmend nachhaltigkeitsorientierten Vision gemeistert. Heute setzen wir mit dem Eintritt meiner Söhne Andrea und Mauro diesen Weg fort und verstärken unser Engagement für ein Entwicklungsmodell, das mit Verantwortung und Innovation in die Zukunft blickt.

Interviewer: Heute sind Sie ein führendes Unternehmen im Bereich des nachhaltigen Abfallmanagements. Was ist Ihre Unternehmensphilosophie?

Sergio Santini: Wir sind der Meinung, dass die Abfallbewirtschaftung nicht als Problem, sondern als Ressource betrachtet werden sollte. Deshalb verfolgen wir einen Ansatz, der auf der Kreislaufwirtschaft basiert, bei dem jedes Material eine zweite Lebensdauer haben kann. Unser Ziel ist es, die Umweltbelastung auf ein Minimum zu reduzieren, indem wir in Technologien und Prozesse investieren, die es uns ermöglichen, Materialien wiederzugewinnen, zu recyceln und wiederzuverwenden und Abfälle in neue Chancen zu verwandeln.

Interviewer: Ihr Nachhaltigkeitsbericht ist ein konkreter Beweis für dieses Engagement. Warum haben Sie sich entschieden, ihn zu einem zentralen Bestandteil Ihrer Strategie zu machen?

Sergio Santini: Weil Nachhaltigkeit messbar, transparent und teilbar sein muss. Der Nachhaltigkeitsbericht ist unsere Möglichkeit, Rechenschaft über die Auswirkungen zu geben, die wir auf ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene haben. Er ist ein Instrument für Wachstum und kontinuierliche Verbesserung, das es uns ermöglicht, die Bereiche zu identifizieren, in denen wir tätig werden müssen, und unser Engagement konkret zu verstärken.

Interviewer: Die Logistik ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Tätigkeit. Wie gelingt es Ihnen, betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu vereinen?

Sergio Santini: Die Logistik ist einer der Bereiche, in denen wir einen Unterschied machen können. Wir haben in eine Flotte modernster Euro-6-Fahrzeuge investiert und testen den Einsatz von Biokraftstoffen, um die Emissionen weiter zu reduzieren. Darüber hinaus optimieren wir das Transportmanagement, um Leerfahrten zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu verbessern. So minimieren wir die Umweltbelastung, ohne die Servicequalität zu beeinträchtigen.

Interviewer: Neben der Logistik – wie verändert die Digitalisierung Ihre Arbeitsweise?

Sergio Santini: Die Digitalisierung ist ein strategischer Hebel, um jede Phase unserer Tätigkeit effizienter zu gestalten. Dank fortschrittlicher Überwachungs- und Analysesysteme sind wir in der Lage, Abläufe zu optimieren, den Verbrauch zu senken und das Ressourcenmanagement zu verbessern. Technologische Innovation ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten präziser zu steuern, Transparenz und Sicherheit zu erhöhen und schneller auf die Anforderungen des Marktes und unserer Kunden zu reagieren.

Interviewer: Mit Blick auf die Zukunft – welche Prioritäten setzen Sie, um weiterhin Marktführer in Ihrer Branche zu bleiben?

Sergio Santini: Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen, indem wir weiterhin in Innovation und Nachhaltigkeit investieren. Wir wollen unsere Fähigkeit zur Materialrückgewinnung ausbauen, neue Technologien erproben und die Ausbildung unserer Mitarbeiter stärken. Denn Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Frage der Prozesse, sondern auch der Unternehmenskultur. Die Herausforderung besteht darin, den Wandel vorherzusehen und zu steuern, ohne jemals unsere Identität und unsere Werte aus den Augen zu verlieren.

Interviewer: Abschließend – welche Botschaft möchten Sie an diejenigen richten, die mit Interesse auf die Zukunft dieser Branche blicken?

Sergio Santini: Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, zu innovieren und verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Wir können nicht länger in kurzfristigen Dimensionen denken, sondern müssen ein Entwicklungsmodell aufbauen, das langfristig nachhaltig ist. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, die Umweltbelastung zu reduzieren, sondern auch darin, die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, neu zu denken – mit Verantwortung und Respekt für unseren Planeten. Wir sind bereit, unseren Teil dazu beizutragen und ein Beispiel für diejenigen zu sein, die wie wir glauben, dass Fortschritt und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen müssen.

Interviewer: Eine klare und ehrgeizige Vision. Vielen Dank, Sergio, dass Sie uns die Geschichte und Zukunft der Gruppe Santini nähergebracht haben.