No traffic without graphics

Warum Grafikdesign in keinem Unternehmen fehlen darf

Entwickelt ein Unternehmen seine Marketingstrategie, müssen viele verschiedene Aspekte und Bereiche berücksichtigt werden – professionelles Grafikdesign ist mit Sicherheit einer davon. Der Grund: Es kann als vielseitiges Instrument zur erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie eingesetzt werden. Dazu gehört die Erstellung von Logos, Flyern, Webdesigns und Social-Media-Feeds, die langfristig für mehr Umsatz sorgen.

Wie entsteht der Wiedererkennungswert eines Unternehmens?

Ein ansprechendes Design ist der beste Weg zu einem erkennbaren und einzigartigen Branding. Mit einheitlichen Elementen wie Farbschema, Schriftart und Designstil wirken das Logo, die Website und die Anzeigen auf dem Papier am besten. Ein maßgeschneidertes Grafikdesign stärkt das Branding und hilft, Marketingziele zu erreichen. Ungewöhnliche Designs sind allerdings nicht zwingend erforderlich; zur Stärkung der Marke kann z. B. der Name des Unternehmens verwendet werden. Ein einheitliches Corporate Design steigert den Wiedererkennungswert und damit das Vertrauen der Kund:innen.

Was haben erfolgreiches Grafikdesign und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens gemeinsam?

Die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens wird durch ein innovatives Grafikdesign unterstützt, das sich durch die gesamte Marketingstrategie zieht. Auf diese Weise wird Vertrauenswürdigkeit und professionelles Auftreten vermittelt. Darüber hinaus ist die durchdachte Marketingstrategie ein Beweis für die Qualität, welche die Kund:innen bei der Umsetzung ihrer Ziele erwarten können.

Welche Gestaltungsmöglichkeiten gewährleisten eine bessere Lesbarkeit und Vielfalt?

Die grafische Gestaltung ist für den Erfolg des Content Marketing von großer Bedeutung. Ist ein Text mit Bildern und Grafiken versehen, wird die Lesbarkeit des Inhalts verbessert. So können lange Textpassagen durch visuelle Elemente unterbrochen werden, was den Lesegenuss erhöht. Schriftart, Farbe und Größe von Grafiken werden von erfahrenen Grafikdesignern an den Textinhalt angepasst. Das Entwerfen einer guten Grafik hat im Social Media Marketing den Vorteil der Diversität. Auf den verschiedenen sozialen Kanälen werden täglich Millionen von Beiträgen veröffentlicht – es ist daher nicht besonders einfach, herauszustechen. Mithilfe von Infografiken, personalisierten Fotos und Postern kann man sich jedoch von anderen abheben.

Worin besteht die Chance, Kund:innen durch erfolgreiches Grafikdesign zu binden?

Für Neukund:innen entscheidet sich in wenigen Augenblicken, ob ein Unternehmen zu ihnen passt oder nicht. Ein gut durchdachtes Grafikdesign vermittelt Vertrauen, Professionalität und Glaubwürdigkeit und veranlasst die Konsument:innen, sich für dieses Unternehmen zu entscheiden. Im Idealfall prägt sich die grafische Gestaltung im Gedächtnis des Zielpublikums ein, was die Chance erhöht, dass es sich wieder für dasselbe Unternehmen entscheidet.