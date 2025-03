Schneewittchen – Das Märchen kehrt auf die große Leinwand zurück

Von: First Avenue

Am 20. März kommt mit Disneys Schneewittchen die langerwartete Live-Action-Neuverfilmung des beliebten Zeichentrickklassikers von 1937 in die Kinos. Mit Rachel Zegler in der Rolle der ikonischen Prinzessin und Gal Gadot als ihre eiskalte Stiefmutter, die böse Königin, verspricht der Film eine moderne und zugleich märchenhafte Neuinterpretation der zeitlosen Geschichte.

Die Geschichte

Das junge, gutherzige Schneewittchen wächst im Schatten ihrer neidischen Stiefmutter auf, die nur einen Wunsch hegt: die Schönste im ganzen Land zu sein. Als ihr magischer Spiegel verkündet, dass Schneewittchen sie an Schönheit übertrifft, beschließt die Königin, das Mädchen aus dem Weg zu räumen. Doch Schneewittchen kann fliehen und findet Zuflucht im Wald, wo sie auf sieben liebenswerte Zwerge trifft: Pimpel, Chef, Seppel, Brummbär, Happy, Schlafmütz und Hatschi. Doch das Böse gibt nicht so schnell auf – ein vergifteter Apfel und ein magischer Kuss könnten über ihr Schicksal entscheiden.

Regie, Produktion und Musik

Unter der Regie von Marc Webb (The Amazing Spider-Man) bringt Disneys Schneewittchen das klassische Märchen mit atemberaubenden Bildern und modernen Effekten auf die Leinwand. Produziert wird der Film von Marc Platt, während Callum McDougall als ausführender Produzent tätig ist.

Ein besonderes Highlight sind die brandneuen Songs von Benj Pasek und Justin Paul, dem preisgekrönten Songwriter-Duo hinter La La Land und The Greatest Showman. Die musikalische Untermalung sorgt dafür, dass das Publikum nicht nur visuell, sondern auch emotional in die magische Welt von Schneewittchen eintaucht.

Mit seiner Mischung aus bekannten Elementen und frischen, modernen Akzenten lädt Disneys Schneewittchen Kinogänger jeden Alters zu einem unvergesslichen Märchenerlebnis ein.

