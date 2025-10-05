Small Prices – Big Fun

Der große Zett-Family Day im Cineplexx

Von: First Avenue

Am Sonntag, den 05. Oktober 2025, laden das Cineplexx Bozen und das Cineplexx Algo herzlich zum großen Zett-Family Day ein. Von 14:00 bis 18:00 Uhr erwartet Familien ein unvergesslicher Nachmittag voller Filmspaß, Emotionen und spannender Abenteuer auf der großen Leinwand.

Zum einmaligen Sonderpreis von nur 7 € können kleine und große Filmfans packende Abenteuer auf der großen Leinwand genießen. Mit dabei sind beliebte Highlights wie „Die Schule der magischen Tiere 4“ und „Momo“ – Unterhaltung für die ganze Familie ist garantiert!

Das erwartet euch:

• Familien- und Kinderfilme zum Sonderpreis von nur 7 € für alle

• Gratis Popcorn (Größe XS) für alle Kinder gegen Vorlage eines gültigen Kinotickets

• Erhalte eine kleine Überraschung! Powered by Loacker

• Ab zur Schminkecke – lass dich verwandeln!

• Schnappt euch einen roten Helium-Luftballon

Eine besondere Gelegenheit erwartet euch im Cineplexx Algo: Hier könnt ihr die “Zett”-Miss Südtirol 2025, Pauline Aster, treffen.

Wir freuen uns auf euch!

Jetzt Tickets sichern: