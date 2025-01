Südtirol sucht die beliebteste Winterhütte 2025 – macht mit und gewinnt

Von: First Avenue

Der Winter in Südtirol hat so viel zu bieten: schneebedeckte Berge, traumhafte Aussichten und die gemütliche Einkehr in eine urige Hütte.

Auch dieses Jahr habt ihr die Möglichkeit, eure liebste Winterhütte auf das Siegertreppchen zu bringen! Gemeinsam mit Roner, der meistprämierten Brennerei Italiens, starten wir die First20 Publikumswahl zur beliebtesten Winterhütte Südtirols 2025 – und ihr seid gefragt!

Wie funktioniert’s?

Ganz einfach: Stimmt jeden Tag bis zum 29. Jänner für eure Lieblingshütte ab und helft mit, die ultimative Winterdestination Südtirols zu küren. Ob eine kleine, versteckte Almhütte oder der Pistenklassiker mit grandiosem Panoramablick – jede Hütte hat ihren ganz besonderen Charme.

Warum mitmachen?

Nicht nur eure Hütte hat die Chance auf den Titel, auch für euch gibt’s etwas zu gewinnen! Unter allen Teilnehmern werden 100 Flaschen Bombardino verlost – bereitgestellt von Roner, der Brennerei, die seit Generationen für höchste Qualität und Geschmack steht. Genießt den Kultdrink der Berge auch zuhause und holt euch ein Stück Südtiroler Wintergefühl ins Glas.

Eure Stimme zählt!

Mit eurer täglichen Stimme zeigt ihr, welche Hütte für euch im Winter nicht fehlen darf.. Ob ihr sie wegen der besten Knödel, der atemberaubenden Aussicht oder des liebenswürdigsten Hüttenteams liebt – eure Wahl zählt und bringt eure Lieblingshütte näher an den Titel „Beliebteste Winterhütte Südtirols 2025“.

-> Jetzt abstimmen und gewinnen!