0:0 bei Padova: Keine Tore im Spitzenspiel

Der FC Südtirol und Padova Calcio trennen sich im Rahmen des 18. Spieltags der Serie C (Kreis A) mit einem torlosen Remis – die Weißroten haben in Halbzeit eins mehr vom Spiel, kommen der Führung drei Mal nahe – der FCS bleibt ungeschlagen und ist Herbstmeister

Im Spitzenspiel – Erster gegen Zweiter – des 18. Spieltags der Serie C (Kreis A) trennen sich der FC Südtirol und Padova Calcio mit einem torlosen Unentschieden. Im Stadio Euganeo erkämpfen sich die Mannen von Mister Ivan Javorcic trotz einiger hochkarätiger Ausfälle gegen einen qualitativ hochwertigen Gegner verdientermaßen einen Punkt und konservieren die Tabellenführung mit weiterhin sechs Zählern Vorsprung. Von Anfang bis Ende zeigen die Weißroten eine gute Leistung und schrammen vor allem in der ersten Halbzeit einige Male knapp am Führungstreffer vorbei. Durch das 0:0 beim Tabellenzweiten bleibt der FC Südtirol auch nach 18 Spieltagen ungeschlagen, die Bilanz hält nun bei 13 Siegen und fünf Remis. Zum Hinrunden-Abschluss empfängt der FCS zuhause im Drusus-Stadion die U.S. Triestina.

MATCH PREVIEW: AUSGANGSLAGE, SPIELSYSTEME & AUFSTELLUNGEN

Erster gegen Zweiter, FC Südtirol gegen Padova Calcio – im Rahmen des absoluten Spitzenspiels des 18. Spieltags der Serie C (Kreis A) fahren die Weißroten als Tabellenführer zu ihrem ersten Verfolger, Padua, ins Stadio Euganeo.

Coach Massimo Pavanel schickt Padova in einem 4-3-3 auf das Feld: vor Keeper Donnarumma bilden Germano, Monaco, Pelagatti und Gasbarro die defensive Abwehrreihe, Vasic, Della Latta und Ronaldo besetzen das Dreier-Mittelfeld, das Sturmtrio besteht aus Chiricò, Ceravolo und Cissè.

Mister Ivan Javorcic vertraut auch heute auf ein 4-3-2-1-System: vor Poluzzi im Tor bilden Davi, Malomo, De Col und Tait die Viererkette in der Abwehr, Broh, Moscati und Gatto spielen im Zentrum. Rover und Casiraghi unterstützen Stoßstürmer Odogwu.

LIVE MATCH: TORE, HIGHLIGHTS & NENNENSWERTE AKTIONEN

1. Anstoß zum Topspiel: Padova ist im Ballbesitz.

4. Broh tankt sich auf rechts durch, gewinnt ordentlich an Tiefe und flankt in die Mitte auf Odogwu, der jedoch von Monaco antizipiert wird. Erster Eckball für die Weißroten.

24. Ceravolo startet auf rechts – an der Grenze zum Abseits – durch und bedient Cissè in der Mitte, der direkt abzieht. Sein Abschluss wird zur Ecke abgefälscht.

28. Ansehliche Kombination der Gäste in der Box der Biancoscudati, der Ball kommt schließlich zu Broh, der jedoch aus aussichtsreicher Position nicht optimal abschließt.

29. Moscati setzt seinen Schuss von außerhalb des Strafraums drüber.

31. Rover zieht auf rechts in der Box der Patavini ab, Donnarumma ist zur Stelle.

42. Flanke von Davi von links an den zweiten Pfosten, wo der freistehende Rover lauert – seinen Versuch ins kurze Eck entschärft Donnarumma.

45 + 2. Halbzeit im Spitzenspiel: ohne Tore geht es in die Kabinen.

46. Anpfiff zur zweiten Hälfte: der FCS führt den Ball.

56. Davi mit einem potenten Abschluss von links – Donnarumma hält das 0:0 per Glanztat fest.

58. Germano mit dem Abschluss aus der zweiten Reihe – Poluzzi wehrt zur Ecke ab.

60. Ronaldo mit dem Rechtsschuss von außerhalb des Strafraums, Poluzzi hält erneut sicher.

68. Germano findet erneut im FCS-Schlussmann seinen Meister – es gibt Eckball.

79. Flanke von Kirwan, der anschließende Kopfball von Ceravolo knallt an den Pfosten.

90 + 1. Der eingewechselte Voltan mit einem strammen Schuss von außerhalb – daneben.

90 + 4. Schlusspfiff im Stadio Euganeo: das Spitzenspiel endet torlos.

PADOVA CALCIO – FC SÜDTIROL 0:0

PADOVA CALCIO (4-3-3): Donnarumma; Germano, Monaco, Pelagatti, Gasbarro; Vasic (52. Kirwan), Della Latta, Ronaldo (85. Settembrini); Chiricò (65. Jelenic), Ceravolo, Cissè (65. Santini)

Auf der Ersatzbank: Vannucchi, Biasci, Ajeti, Terrani, Hraiech, Andjelkovic, Nicastro, Bifulco

Trainer: Massimo Pavanel

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi, Malomo, De Col, Tait; Broh, Moscati (75. Fink), Gatto; Rover (75. Candellone), Casiraghi (65. Voltan); Odogwu

Auf der Ersatzbank: Meli, Fischnaller, Mayr, Harrasser

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Ermanno Feliciani (Teramo) | Die Assistenten: Andrea Niedda (Ozieri) & Thomas Miniutti (Maniago) | Vierter Offizieller: Marco Acanfora (Castellammare di Stabia)

TORE: Fehlanzeige

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um 3°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Ronaldo (PC | 34.), Casiraghi (FCS | 40.), Vasic (PC | 45 + 2.), Tait (FCS | 84.), Santini (PC | 88.), Poluzzi (FCS | 89.)

Eckenverhältnis: 12-4 (2-3)

Nachspielzeit: 2min + 4min