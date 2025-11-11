0:6 – St. Pölten gegen Chelsea wie erwartet chancenlos

Von: apa

Gegen die nächste Übermacht in der Champions League haben die Fußballerinnen von SKN St. Pölten die erwartete, klare Niederlage bezogen. Gegen Englands Meister Chelsea verloren die Niederösterreicherinnen 0:6 (0:2). Alles andere als die dritte Pleite nach dem 0:6 gegen Atletico Madrid und 0:3 gegen Olympique Lyon wäre eine Sensation gewesen. Dennoch pilgerten am Dienstag 2.400 Fans nach St. Pölten, um sich einen der größten Namen im europäischen Frauen-Fußball anzuschauen.

Chelsea, das aktuell vier der 17 Kandidatinnen zur FIFA-Weltfußballerin stellt, schonte einige Stars. An der krassen Überlegenheit des Favoriten änderte das nichts. In der 5. Minute rettete den SKN das Lattenkreuz, sieben Minuten später waren die Engländerinnen in ihrer Dauerbelagerung des Strafraums erstmals erfolgreich. Wieke Kaptein schoss ein (13.) und jubelte in der 32. Minute über ein Eigentor von Jennifer Klein, das wegen einer Abseitsstellung von Sam Kerr nicht zählte.

An Torfrau Schlüter lag es nicht

Vor der Pause lockerten die Gastgeberinnen quasi erstmals ihren Abwehrriegel und wurden prompt mit dem 0:2 von Catarina Macario bestraft (44.). Sekunden vor dem Halbzeitpfiff gab Carina Brunold im Konter einen zentral aufs Tor gehenden Schuss ab. Es war der erste und einzige des Teams von Laurent Fassotte im gesamten Spiel. Chelsea, das nun bei sieben Punkten hält, sollte am Spielende über 35 Versuche aufs Tor angeschrieben haben.

Im Fokus, weil unter Dauerbeschuss, stand SKN-Torfrau Carina Schlüter, die sich einige Male auszeichnen konnte. Beim Elfer von US-Teamspielerin Macario flog sie aber in die falsche Ecke (53.). Izabela Krizaj hatte gegen Alyssa Thompson das Bein stehen lassen. Kerr erzielte nach feiner Ballbehandlung das 4:0 (75.) und per Kopf den Endstand (92.). Dazwischen fälschte noch Lisa Ebert einen Distanzschuss von Lauren James unhaltbar für Schlüter ab (86.). Im nächsten Königsklassen-Spiel treffen Österreichs Meisterinnen am 19. November in Oslo auf Valerenga, das am Dienstag 1:0 bei AS Roma gewann.