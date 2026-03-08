1.500 Startplätze in vier Stunden und 50 Minuten vergeben

Von: mk

Brixen – Großer Andrang für die nächste Ausgabe der Women’s Run Brixen: Die 14. Auflage des beliebten Laufevents ist bereits ausverkauft. Alle 1.500 Startplätze waren nur vier Stunden und 50 Minuten nach Öffnung der Anmeldung vergeben.

Damit bestätigt sich einmal mehr die enorme Beliebtheit des Events, das jedes Jahr zahlreiche Frauen aus ganz Südtirol und darüber hinaus nach Brixen bringt. Die Organisatorinnen und Organisatoren zeigen sich überwältigt von der großen Nachfrage: „Im Vorjahr waren es nicht ganz drei Wochen, dieses Jahr waren alle Startplätze in weniger als fünf Stunden vergeben – wir sind sprachlos“, sagt Präsident Christian Jocher.

Die 14. Ausgabe des Women’s Run findet am 28. August 2026 statt und führt traditionell durch die Altstadt von Brixen mit Start und Ziel auf dem Domplatz Brixen. Neben dem sportlichen Aspekt steht vor allem das gemeinsame Erlebnis und der solidarische Aspekt im Mittelpunkt: Bewegung, Gemeinschaft und ein stimmungsvolles Fest für Frauen jeden Alters und jeder sportlichen Erfahrung.

Da die organisatorischen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen begrenzt sind, kann das Teilnehmerinnenfeld nicht über 1.500 Starterinnen hinaus erweitert werden. Weitere Startplätze werden daher leider nicht angeboten. Alle, die diesmal keinen Startplatz mehr erhalten haben, sind dennoch herzlich eingeladen, am 28. August nach Brixen zu kommen und die besondere Atmosphäre des Women’s Run am Domplatz mitzuerleben – und mitzufeiern.

Nach dem Lauf sorgt wiederum die Live-Band „Sitting Bull“ für Stimmung. Die Veranstaltung verspricht auch 2026 wieder einen unvergesslichen Abend voller Sport, Emotionen und Gemeinschaft.