Niederlage für die Truppe von Oliver Glasner

1:2-Heimpleite von Crystal Palace gegen Manchester United

Sonntag, 30. November 2025 | 15:01 Uhr
Crystal Palace hat am Sonntagnachmittag in der englischen Fußball-Premier-League eine Heimpleite kassiert. Das Team von Trainer Oliver Glasner verlor trotz 1:0-Halbzeitführung gegen Manchester United mit 1:2. Jean-Philippe Mateta hatte die Gastgeber per Foulelfmeter in Front gebracht (36.), nach der Pause drehten jedoch Joshua Zirkzee (54.) und Mason Mount (63.) für United die Partie. Die Red Devils schoben sich in der Tabelle an Palace, nun Siebenter, auf Rang sechs vorbei.

Der Schlager der 13. Runde findet um 17.30 Uhr an der Stamford Bridge in London statt: Dort empfängt Club-Weltmeister Chelsea Tabellenführer Arsenal.

