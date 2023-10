Caorle – Was für ein Wochenende für Stephanie und Frederic Schöpf. Die Zwillinge aus Lana gewannen bei der U16-Italienmeisterschaft in Caorle Gold im Kugelstoßen bzw. Sechskampf.

Eine sensationelle Vorstellung dieser beiden Top-Talente. Stephanie Schöpf galt als heiße Medaillen-Kandidatin, am Ende holte sich die 15-jährige Kugelstoßerin sogar den „Tricolore“. Schöpf setzte sich in ihrer Paradedisziplin mit neuer Bestleistung von 12.85 m (bisher 12.09 m) vor den beiden Lokalmatadorinnen Anita Rigodanzo (12.16) und Iris Lazzari (12.13) durch. Das Schöpf-Traumwochenende komplettierte am heutigen Sonntag Frederic: Mehrkampf-Hoffnung Schöpf war im Sechskampf eine Klasse für sich, dominierte über beide Wettkampftage und gewann mit 4735 Punkten (neuer Rekord) klar vor Matteo Sorci (4560) aus Umbrien und Mattia Ortolani (4447). Schöpf glänzte in allen sechs Disziplinen. Stolz sein können besonders die Eltern von Stephanie und Frederic Schöpf, Mehrkampf-Legende Gertrud Bacher und Landestrainer Karl Schöpf.

In Caorle konnten auch einige andere einheimische Athleten überzeugen. Knapp am Podest vorbeigeschrammt sind Greta Amhof und Selma Göller. Die Pustererin Amhof musste sich im Weitsprung mit 5.38 m mit Platz 4 begnügen, die Passeirer Speerwerferin Göller belegte mit 40.02 m ebenfalls den vierten Rang. Bei den Mädchen schafften auch noch die Brunecker Speerwerferin Hannah Thaler (35.17 m) und die Grödner Fünfkämpferin Annalisa Goffi (3585 Punkte, beide 10.) den Sprung in die Top Ten. Bei den Burschen wurde der Bozner Hochspringer Manuel Lorenzon mit 1.81 m Achter.

In der Mannschaftswertung der Damen belegte die Südtirol-Auswahl mit 173,5 Punkten den 13. Gesamtrang, der Titel ging an das Veneto mit 302 Zählern, vor der Lombardei (292) und dem Piemont (276). Die Burschen kamen hingegen nicht über den 17. Rang hinaus. Insgesamt waren knapp 1.000 Athletinnen und Athleten aus 21 Regionen am Start.

Heuer insgesamt fünf Medaillen bei Jugend-Italienmeisterschaften

Mit den zwei gewonnenen Medaillen von Stephanie und Frederic Schöpf in Caorle endet die Bahnsaison der Leichtathleten, die heuer für Südtirol erneut erfolgreich war. Insgesamt holten die einheimischen Nachwuchsathleten in den Altersklassen U16, U18, U20 und U23 fünf Medaillen. Bei der U18-Italienmeisterschaft in Caorle kürte sich Zehnkämpfer Daniele Tomasi zum Italienmeister, Hochspringer Maximilian Springeth sicherte sich Bronze. Euan De Nigro gewann in Grosseto über 5000 m den U20-Vize-Italienmeistertitel.

Alle Ergebnisse der Südtiroler U16-Auswahl in Caorle:

Mädchen

80m: 28. Lene Goller (SG Eisacktal) 10.92

80m extra: 13. Judith Seidner (ASV Sterzing) 10.85

80m extra: 20. Smeraldie Desamour (SSV Bruneck) 10.98

300m: 21. Sophie Seehauser (ASV Sterzing) 45.02

1000m: 11. Lena Trenkwalder (ASV Sterzing) 3:07.37

2000m: 27. Lina Wallisch (Südtirol Team Club) 7:16.76

1200 Hindernis: 19. Eva Schrott (SC Meran) 4:33.49

80m Hürden: 15. Katja Mitterhofer (SC Meran) 12.79

300m Hürden: 12. Aurelia Feichter (SV Lana) 47.23

Hoch: 12. Sarah Peroni (SAB) 1.51

Weit: 4. Greta Amhof (SSV Bruneck) 5.38

Drei: 23. Ilaria Stuffer (SG Eisacktal) 10.04

Speer: 4. Selma Göller (ASC Passeier) 40.02

Speer: 10. Hannah Thaler (SSV Bruneck) 35.17

Kugel: 1. Stephanie Schöpf (SV Lana) 12.85

Hammer: 11. Nicole Castlunger (SAF Bolzano) 41.88

Fünfkampf: 10. Annalisa Goffi (Atletica Gherdeina) 3585

Buben

80m: 27. Samuele Scavazza (SAB) 10.20

300m: 19. Jacopo Senatore (SAB) 40.32

1000m: 39. Lorenzo Sparapani (CSS Leonardo da Vinci) 2:57.55

2000m: 36. Alessandro Rossetto (SAF Bolzano) 6:34.94

1200 Hindernis: 21. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 3:49.84

100m Hürden: 21. Jan Moriggl (LAC Vinschgau) 15.23

300m Hürden: 24. Antonio De Munari (CSS Leonardo da Vinci) 43.55

Hoch: 8. Manuel Lorenzon (SAB) 1.81

Weit: 23. Manuel Antonucci (SV Lana) 3.58

Stab: 23. Jakob Niederfriniger (LAC Vinschgau) 3.35

Speer: 27. Samuel Sacco (SAF Bolzano) 32.43

Diskus: 17. Stefano Rossi (SAB) 28.10

Kugel: 11. Luca De Biasi (SAB) 13.63

Sechskampf: 1. Frederic Schöpf (SV Lana) 4735