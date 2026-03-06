Aktuelle Seite: Home > Sport > 14. Paralympic-Winterspiele in Italien offiziell eröffnet
14. Paralympic-Winterspiele in Italien offiziell eröffnet

Freitag, 06. März 2026 | 21:56 Uhr
apa

Mit einer vom Boykott einiger Nationen geprägten Eröffnungsfeier haben die 14. Winter-Paralympics begonnen. Um 21.19 Uhr erklärte Italiens Präsident Sergio Mattarella die Spiele offiziell für eröffnet. Zuvor liefen 28 der 55 teilnehmenden Nationen mit Sportlerinnen und Sportlern mit Handicap ein – darunter auch Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge. Mehrere Länder boykottierten die Zeremonie in Verona als Protest dagegen komplett.

Auch Österreichs Delegation war der Eröffnungsfeier ferngeblieben. Das ursprünglich vorgesehene Fahnenträger-Duo Veronika Aigner und Markus Salcher blieb der Feier im römischen Amphitheater fern. Beim Einzug der Nationen fungierten grundsätzlich keine Athleten als Fahnenträger. Freiwillige trugen die Flagge in die Arena, Videos der Teams wurden auf der Leinwand gezeigt. Jenes von Österreich war offenbar aus technischen Gründen nicht zu sehen.

Wenige Sportlerinnen und Sportler dabei

Das Internationale Paralympics Komitee (IPC) hatte den wenig stimmungsvollen Einzug der Nationen mit den weiten Wegen zwischen Verona und den Wettkampforten Mailand, Cortina und Tesero begründet, die eine Teilnahme der Teams erschwert hätten. Im Gegensatz zur vorherigen Ankündigung fehlt der Iran. Die sichere Anreise des nordischen Skisportlers Aboulfazl Khatibi Mianaei als einzigem Starter habe nicht gewährleistet werden können, teilte das IPC wenige Stunden vor der Eröffnung mit.

Paralympics-Präsident Andrew Parsons zeigte sich in seiner Rede über die aktuelle Weltlage besorgt. “Vor vier Jahren sagte ich, ich bin entsetzt, wie die Lage in der Welt ist. Leider hat sie sich nicht verbessert”, sagte der Brasilianer. Er sagte auch: “In einer Welt, in der manche Länder eher unter den Namen ihrer Staatschefs bekannt sind, ziehe ich es vor, Länder unter den Namen ihrer Sportler zu kennen.”

Österreich mit 19-köpfigem Team dabei

Beim 50. Jubiläum der Winterspiele starten in den kommenden neun Tagen 611 Aktive aus 55 Ländern in sechs Para-Sportarten. 79 Entscheidungen im Para-Ski alpin, -Langlauf, -Biathlon, -Snowboard, -Eishockey und Rollstuhl-Curling stehen auf dem Programm. Österreich ist mit einem 19-köpfigen Team rund um die Para-Ski-Asse Johannes und Veronika Aigner und Elina Stary vertreten. Die ersten Medaillen werden am Samstag vergeben, im Alpinski gehen die Abfahrtsrennen in Cortina in Szene.

Elf Sportlerinnen und Sportler aus Österreichs Delegation verfolgten die Eröffnungsfeier aus dem Österreich-Haus in Cortina. Dieses wurde gemeinsam mit Deutschlands Paralympischen Komitee umgesetzt.

