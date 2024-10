14-Tore-Derby-Spektakel geht an die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Klobenstein – 14 Tore: Das ist die Ausbeute des Südtiroler Derbys zwischen den Rittner Buam SkyAlps und den Wipptal Broncos Weihenstephan, welches am Samstagabend in der Ritten Arena über die Bühne ging. Am Ende siegten die Hausherren mit 9:5 und mit Ethan Szypula und Eric Hjorth gab es gleich zwei Hattricks mitzufeiern.

Das Derby zwischen den Rittner Buam und den Wipptal Broncos ist ein heißes, dafür muss man nur auf die Halbfinalserie der vergangenen Saison blicken. Und auch das erste Drittel am Samstag war ein perfektes Beispiel dafür, denn es gab viel Härte und noch mehr Tore zu sehen. Los ging es mit dem 1:0 der Buam durch Szypula, der den Puck im Powerplay unter die Latte nagelte (2.34). Auf den Führungstreffer leisteten sich die Rittner aber zu viele Unachtsamkeiten in der Abwehr und kassierte gleich drei Gegentore: Zuerst wurde Sanvido sträflich alleingelassen (5.31), dann profitierte Galimberti von einem haarsträubenden Passfehler der Rittner (6.50) und zu guter Letzt bugsierte Zandegiacomo im Powerplay einen Abpraller im Netz (11.14). Das ließen die Buam nicht auf sich sitzen und antworteten mit zwei Toren im großartig funktionierenden Powerplay, zuerst durch einen hammerharten Distanzschuss von Hjorth (13.25), dann durch Giacomuzzi nach Spinell-Vorarbeit (17.35). Keine halbe Minute später gingen die Broncos aber wieder in Führung, ebenfalls im Powerplay, der Torschütze war dieses Mal aber Livingston (18.03). 17 Sekunden vor der ersten Drittelpause glichen die Buam mit dem nächsten Powerplay-Treffer aus, als Simon Kostner ein perfekter Assist von Szypula aus dem tiefen Slot verwertete (19.43).

Einen Torjubel gab es im Mitteldrittel dafür nur einmal zu sehen. Dann aber machte die gesamte Ritten Arena mit, als Szypula pfeilschnell in das Offensivdrittel eindrang, aus zentraler Position abzog und der Puck vom linken Innenpfosten im Netz einschlug (27.57). Auf die Führung der Rittner Buam folgte wieder eine starke Phase der Broncos, in der die Buam in Unterzahl mehrmals unter Bedrängnis kamen, dieses Mal aber sicher standen. In der 33. Minute verpasste Sanvido nach einem Breakaway den Ausgleich, als er knapp daneben zielte, wenige Minuten später hatte Manuel Öhler das 6:4 auf dem Schläger, traf aber nur das Außennetz (36.). Somit ging es beim 5:4 in die zweite Drittelpause.

Im Schlussdrittel dauerte es zehn Minuten, bis die Partie an Fahrt aufnahm, dann aber zu Gunsten der Rittner Buam. Ein großartig ausgespielter Konter führte über Cuglietta zu Szypula, der vor dem Tor in unnachahmlicher Art eiskalt blieb (50.23). Knapp zwei Minuten später lieferte wieder Cuglietta den Assist, als er ein Traumsolo startete und der Puck am Ende zu Hjorth rutschte, der aus kurzer Distanz einschob (52.57). Die Entscheidung fiel dann zweieinhalb Minuten vor Schluss: Hjorth packte aus der Distanz den Hammer aus und knallte die Scheibe genau ins kurze Kreuzeck (57.40). Zwar kamen die Broncos durch den Treffer von Deluca wieder heran (58.00), doch 18 Sekunden später stellte Simon Kostner wieder die Vier-Tore-Führung her (58.18). Damit war es aber genug der Tore und die Rittner Buam SkyAlps feierten den Derbysieg.

Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan 9:5 (4:4, 1:0, 4:1)

Tore: 1:0 Szypula (2.34/PP1), 1:1 Sanvido (5.31), 1:2 Galimberti (6.50), 1:3 Zandegiacomo (11.14/PP1), 2:3 Hjorth (13.25/PP1), 3:3 Giacomuzzi (17.35/PP1), 3:4 Livingston (18.03/PP1), 4:4 Simon Kostner (19.43/PP1), 5:4 Szypula (27.57), 6:4 Szypula (50.53). 7:4 Hjorth (52.57), 8:4 Hjorth (57.40), 8:5 Deluca (58.00), 9:5 Simon Kostner (58.18)