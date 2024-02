Lambacher/Lambacher kehren auf die Siegerstraße zurück

FIL Weltcup im Naturbahnrodeln in Jaufental

Jaufental – Mit dem Nightrace der Doppelsitzer wurde am Freitagabend der FIL Weltcup im Naturbahnrodeln in Jaufental/Val Giovo (ITA) fortgesetzt. Die Weltcupführenden Matthias Lambacher/Peter Lambacher zeigten einen makellosen Lauf und feierten im fünften Rennen ihren vierten Saisonsieg.

Jaufental/Val Giovo (FIL/02.02.2024) Im Doppelsitzer liefern sich Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) und Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) einen packenden Zweikampf um die Führung im Gesamtweltcup. Nach drei Siegen in Folge mussten Lambacher/Lambacher zuletzt im Eliminator in Umhausen (AUT) Pichler/Edlinger den Vortritt lassen und kassierten mit Platz drei ihre erste Saisonniederlage. Auf der 675 Meter langen Tonnerboden-Bahn schlugen die Brüder Lambacher zurück, in 57,19 Sekunden Minuten feierten sie ihren vierten Saisonsieg, vor Pichler/Edlinger (+0,46 Sekunden) und den frischgebackenen Gesamtsiegern im Juniorenweltcup, Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA/+0,90).

„Back on top. Es ist schön, wieder ganz oben zu stehen. Wir müssen noch ein bisschen an unserer Feinabstimmung arbeiten, wir dürfen nicht sofort zu viel wollen. Jetzt heißt es, das Material abstimmen, denn morgen bei der EM werden sicher andere Bedingungen sein als heute. Auf jeden Fall freuen wir uns auf unsere erste Europameisterschaft”, analysiert Matthias Lambacher, der bereits mit seinem Bruder Patrick Europa- und Weltmeister wurde. In der Gesamtwertung führen Lambacher/Lambacher mit 470 Punkten, vor Pichler/Edlinger (425) und Paur/Hofer (310).

Am Samstag (14 Uhr) geht es für die Doppelsitzer auf der Tonnerboden-Bahn mit den 30. Europameisterschaften im Naturbahnrodeln weiter. Anschließend folgt der Weltcup im Einsitzer Damen und Einsitzer Herren, ehe am Sonntag (ab 10 Uhr) die Europameister im Einsitzer und im Teambewerb gekürt werden.

Weltcup Jaufental/Val Giovo, Doppelsitzer 02.02.2024:

Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), 57,19 Sekunden

Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), +0,46

Tobias Pauer/Andreas Hofer (ITA), +0,90

Peter Neupauer/Dominik Neupauer (SVK), +2,19

Bine Mekina/Simon Dietz (GER), +2,40

Das Programm

Samstag, 03. Februar 2024

14 Uhr: Europameisterschaft Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

15 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen (Weltcup)

15.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren (Weltcup)

17 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen (Weltcup), anschließend Blumenzeremonie

18 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren (Weltcup), anschließend Blumenzeremonie

19.30 Uhr: Siegerehrung Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Doppelsitzer

Sonntag, 04. Februar 2024

10 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen (Europameisterschaft)

10.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren (Europameisterschaft)

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen (Europameisterschaft), anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren (Europameisterschaft), anschließend Blumenzeremonie

13.45 Uhr: Europameisterschaft Teambewerb

14.15 Uhr: Siegerehrung Einsitzer Damen, Einsitzer Herren und Teambewerb

FIL Weltcup Naturbahnrodeln Doppelsitzer Jaufental 2024