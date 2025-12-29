150 Millionen Ticketanfragen für Fußball-WM in 15 Tagen

Von: APA/Reuters

Die FIFA hat für die Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko in den vergangenen zwei Wochen 150 Millionen Anfragen für die sechs bis sieben Millionen erhältlichen Tickets registriert. FIFA-Chef Gianni Infantino sieht die enorme Nachfrage auch als Bestätigung für die Preispolitik. Zuletzt hatte es von Fangruppen laute Kritik an den hohen Kosten für die Eintrittskarten gegeben.

Die FIFA lenkte ein wenig ein und führte eine sehr begrenzte 60-Dollar-Kategorie ein. Die restlichen Karten kosten viel mehr. Für Infantino ist ohnehin das große Ganze mit den erwirtschafteten Milliarden maßgeblich. “Entscheidend ist, dass die dadurch generierten Einnahmen dem Fußball weltweit wieder zugutekommen”, sagte Infantino am Montag in Dubai.

Das Interesse an den Tickets würde für sich sprechen. “Wir haben sechs bis sieben Millionen Tickets im Verkauf. Innerhalb von 15 Tagen gingen 150 Millionen Ticketanfragen ein. Das sind zehn Millionen Anfragen pro Tag. Das zeigt, wie stark die Weltmeisterschaft ist”, meinte Infantino und ergänzte: “In der fast 100-jährigen Geschichte der Weltmeisterschaft hat die FIFA insgesamt 44 Millionen Tickets verkauft. In zwei Wochen hätten wir also die Tickets für 300 Jahre Weltmeisterschaften füllen können. Stellen Sie sich das vor, das ist absolut verrückt.”