Falkowska und Ambrosio im Finale von St. Ulrich

Von: mk

St. Ulrich – Beim „Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol ($25.000)“ von Ortisei wurde die Bühne bereitet: Im großen Endspiel des W35-Events in St. Ulrich treffen am Samstag die Polin Weronika Falkowska (WTA #535) und TC Rungg-Leistungsträgerin Silvia Ambrosio (WTA #460) aufeinander. Erstere konnte sich nach einer Achterbahnfahrt gegen die topgesetzte Justina Mikulskyte aus Litauen durchsetzen, während sich letztere – ebenfalls über die volle Distanz – gegen die Australierin Tina Nadine Smith behaupten konnte. Das Doppel-Endspiel zum Tagesausklang stellte nochmals ein absolutes Highlight dar. Alles zum Tage.

Im ersten Halbfinale startete Weronika Falkowska gegen die Nummer eins des Turniers, Justina Mikulskyte, wie die Feuerwehr: nach rund 45 Minuten lag die Polin mit Satz und Doppelbreak vorne und schien dank einer Glanzleistung mit anderthalb Beinen schon im Finale zu stehen, ehe die Topgesetzte aus Litauen sechs Games in Folge zum Satzausgleich für sich entschied. Im entscheidenden dritten Durchgang schlug Falkowska erneut als erste zu und breakte zum 2:0, sah sich allerdings nur wenige Minuten später beim Stande von 2:2 urplötzlich mit einem Breakball ihrer Gegnerin konfrontiert. Zum ersten Mal im gesamten Match hatte Mikulskyte die Chance, in Führung zu gehen – mit der letzten der unzähligen Wendungen der Partie jedoch konnte die Polin das richtungsweisende Spiel ziehen, ein Game später selbst zuschlagen und schlussendlich die Überraschung durch ein 6:2, 3:6, 6:3 komfortabel nach Hause servieren.

Im zweiten Semifinale traf TC Rungg-Leistungsträgerin Silvia Ambrosio auf die an Nummer vier geführte Australierin Tina Nadine Smith und erwischte ebenfalls einen Blitzstart: dank zwei früher Breaks stürmte sie auf 5:1 davon, benötigte über die folgenden drei Games allerdings insgesamt sieben Satzbälle, um den Startdurchgang mit 6:3 in trockene Tücher zu bringen. In Satz zwei tauschten die Protagonisten die Rollen: Eine Viertelstunde später führte Smith, die auch über einen Schweizer Pass verfügt, urplötzlich mit 5:0, benötigte jedoch auch ihrerseits mehrere Anläufe, durch ein 6:4 einen dritten Satz zu erzwingen. Dort lassen beide Spielerinnen wenig bis gar nichts bei eigenem Service zu, ehe Ambrosio im zehnten Game eiskalt zuschlug und durch ein 6:3, 4:6, 6:4 ihren Finaleinzug fixierte. Nach dem knapp versäumten Endspiel in der Serie A1 mit dem Überetscher Vorzeigeclub ein bedeutsames Erfolgserlebnis für die in Deutschland aufgewachsene Ambrosio auf Südtiroler Boden.

Doppel-Finale sorgt für Spektakel

Zum Abschluss des sechsten und vorletzten Spieltags beim ITF W35-Event in St. Ulrich sorgte das Endspiel im Doppel-Bewerb nochmals für großes Spektakel: in einer Angelegenheit der beiden topgesetzten Duos behielten die ganz oben im Tableau stehenden Lisa Zaar (SWE) und Weronika Falkowska nach der Abwehr zweier Championship Points gegen die an Nummer zwei geführten Ekaterina Ovcharenko (RUS) und Evergreen Emily Webley-Smith (GB) mit 6:4, 1:6, 12-10 die Oberhand. Zaar schaffte somit das Titel-Double aus Ortisei und Selva, wo sie vergangene Woche an der Seite einer weiteren Polin, Martyna Kubka, ebenso triumphieren konnte. Falkowska hingegen hat im morgigen Einzel-Finale (10 Uhr) die Möglichkeit auf den Doppelpack, um somit eine perfekte Woche krönen.

HAUPTFELD EINZEL | HALBFINALE:

[1] Justina Mikulskyte – Weronika Falkowska 2:6, 6:3, 3:6

[4] Tina Nadine Smith – Silvia Ambrosio 3:6, 6:4, 4:6

HAUPTFELD DOPPEL | FINALE:

[1] Weronika Falkowska/Lisa Zaar – [2] Ekaterina Ovcharenko/Emily Webley-Smith

6:4, 1:6, 12-10

VORSCHAU: SAMSTAG 07/12/2024 (10 Uhr)

Hauptfeld Einzel – Finale:

Weronika Falkowska v Silvia Ambrosio