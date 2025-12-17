Aktuelle Seite: Home > Sport > 1:6 – St. Pöltens Frauen erleiden auch in Rom CL-Debakel
Klein und Co. standen auf verlorenem Posten

1:6 – St. Pöltens Frauen erleiden auch in Rom CL-Debakel

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 23:15 Uhr
Klein und Co. standen auf verlorenem Posten
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Fünf Niederlagen in sechs Spielen, nur ein Punkt und ein Torverhältnis von 3:28: Für den SKN St. Pölten bleibt die Premieren-Teilnahme an der Ligaphase der Frauen-Fußball-Champions-League in keiner guten Erinnerung. Zum Abschluss gab es für die Niederösterreicherinnen am Mittwoch im “Kellerduell” bei der AS Roma statt einem versöhnlichen Abschluss mit einem 1:6 (0:2) das vierte Debakel und damit verbunden auch den letzten Platz in der 18 Teams umfassenden Endtabelle.

Zuvor hatte es für Österreichs Serienmeister mit zweimal 0:6 gegen Atletico Madrid und Chelsea sowie vergangene Woche 0:5 gegen Juventus Turin, jeweils zu Hause, weitere Watschen gegeben. Eine weitere Niederlage hatte St. Pölten mit 0:3 bei Rekordchampion Olympique Lyon bezogen, den einzigen Punktgewinn mit einem 2:2 bei Valerenga geholt. Den SKN-Ehrentreffer im Stadio Tre Fontane erzielte Isabel Aistleitner erst in der 89. Minute. Die Italienerinnen, für die Evelyne Viens dreimal traf, verbesserten sich mit dem ersten Erfolg auf Rang 14, auch sie hatten zuvor keine Aufstiegschance mehr gehabt.

Zwei Eigenfehler leiteten Niederlage ein

SKN-Trainer Laurent Fassotte nahm im Vergleich zum Duell mit Juve zwei Änderungen vor, Agathe Ollivier als Linksverteidigerin und Kess Elmore rechts im Mittelfeld rückten in die Startelf. Zwei Eigenfehler von Lisa Ebert leiteten den 0:2-Pausenrückstand ein. Alayah Pilgrim (19.) und Viens (31.) profitierten. Ludmila Matavkova und Leila Peneau (42.) ließen eine Doppelchance aufseiten des SKN ebenso leichtfertig aus wie Sarah Gutmann (51.) nach Seitenwechsel.

Danach rollten die Italienerinnen über die Gäste hinweg. Viens (60., 67.), Giulia Dragoni (76.) und Alice Corelli (84.) trafen gegen überforderte Niederösterreicherinnen nach Belieben. Zumindest das letzte Highlight setzte der SKN, Aistleitner staubte nach einem Rukavina-Lattenschuss ab. Damit gab es wie in der Gruppenphase 2022/23 gegen die Roma nichts Zählbares, damals hatte es ein 0:5 und 3:4 gegeben. Es war jedenfalls die nächste Enttäuschung für den SKN nach dem Out im nationalen Cup und dem verpassten Herbstmeistertitel in der Liga.

“Ich bin extrem enttäuscht, es ist ehrlich gesagt schwierig, Worte zu finden für dieses Spiel. Wir haben so viele einfache Fehler gemacht, das darf auf dem Level nicht passieren”, sagte Peneau. Zudem hätte die Chancenverwertung nicht gepasst. “Ich hätte den Anschlusstreffer machen müssen, das hätte in so einer Partie noch einmal etwas verändern können.”

Bayern als Vierter fix im Viertelfinale

Ein Erfolgserlebnis gab es für den FC Bayern. Mit der in der 71. Minute eingewechselten Katharina Naschenweng und ohne die verletzte Sarah Zadrazil sowie Barbara Dunst wurde Valerenga 3:0 bezwungen und mit Rang vier neben Barcelona, Lyon und Chelsea ein direkter Viertelfinalplatz gebucht. Den verpasste Titelverteidiger Arsenal ohne die verletzte ÖFB-Teamtorfrau Manuela Zinsberger trotz eines 3:0 bei Leuven als Fünfter knapp.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
83
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
Kommentare
73
Chaos in den Dolomiten: Skitourismus stößt an seine Grenzen
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
40
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
Kommentare
34
Mehr Schrecken als Spaß: Klare Mehrheit lehnt Krampusumzüge ab
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Kommentare
31
EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten
Anzeigen
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Fire and Ash
Ab 17. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Interview - Mauro Santini
Interview - Mauro Santini
CEO der Gruppe Santini und Vizepräsident von Confindustria Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 