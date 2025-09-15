Aktuelle Seite: Home > Sport > 17-jährige Iva Jovic holt WTA-500-Titel in Mexiko
17-jährige Jovic gewann in Mexiko

17-jährige Iva Jovic holt WTA-500-Titel in Mexiko

Montag, 15. September 2025 | 09:45 Uhr
17-jährige Jovic gewann in Mexiko
APA/APA/AFP/ULISES RUIZ
Von: apa

Die erst 17-jährige Iva Jovic hat am Sonntag das mit 1,065 Mio. Dollar dotierte WTA-500-Turnier in Guadalajara gewonnen. Die US-Amerikanerin besiegte die Kolumbianerin Emiliana Arango 6:4,6:1 und scheint damit im aktuellen WTA-Ranking bereits auf Rang 36 auf. Anfang des Jahres stand sie noch an Position 191.

Auch Österreichs ebenfalls 17-jährige Frauen-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger freut sich über ein neues Karrierehoch: Nach ihrem ITF-W75-Turniersieg in Bukarest, dem zweiten auf Erwachsenenebene, kletterte sie um 72 Ränge auf Platz 275.

