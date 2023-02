24 Podestplätze für Südtirols Kletterteams

Juniorcup Klettern in Cavareno am Nonsberg

Cavareno – Insgesamt sieben erste Plätze haben die Sportlerinnen und Sportler der 14 Südtiroler Kletterteams beim Juniorcup an diesem Wochenende erzielt. Rund 250 Kinder und Jugendliche der Region zeigten in Cavareno am Nonsberg in der Disziplin Schwierigkeitsklettern (Lead) ihr Können.

Der Verein “Arrampicavareno” war der Veranstalter der zweiten Etappe des Juniorcups der Saison 2022-23. 14 Südtiroler Kletterteams schickten ihre Athletinnen und Athleten an den Start. Am Samstag fanden die Bewerbe für die Kategorien U16, U18 und U20 statt. Der Sonntag begann mit dem Teambewerb für die U10 und dann waren die U12- und U14-Kategorien an der Reihe.

Bei den U16 männlich ging der Sieg an David Grasl vom AVS Passeier. Grasl ist auch Mitglied der Jugendnationalmannschaft. Die Plätze 2 und 3 erreichten Alex Pichler und Dario Cadonau (beide AVS Meran). Bei den Mädchen gewann die Trentinerin Leah Bickhove vor der jungen Teamkollegin Sofia Brenna (beide Arco Climbing) und der Athletin vom AVS St. Pauls Veronika Cagol.

Die U18 weiblich ist die stärkste der Juniorcup Kategorien. Hier standen gleich 3 Athletinnen auf dem Podium, die bereits im Lead Italiencup ein Finale erreicht hatten. Sie kletterten alle Routen in beeindruckender Manier TOP, erreichten also den höchsten Sicherungspunkt der Route. Am schnellsten war Elsa Giupponi (AVS Meran) vor Leonie Hofer und Vanessa Kofler (beide AVS Passeier).

Bei den Männern dieser Altersklasse gelang Gioiele Piffer (Arco Climbing) das einzige TOP. Piffer verwies die beiden jüngeren Athleten Libero Feller (auch Arco Climbing) und Fritz Engele (AVS Meran) auf die Plätze zwei und drei.

Das Damenpodium der U20 war ganz in Meraner Hand: Lena Trojer gewann vor Alina Benazzi und Leni Klotzner. Bei den Männern siegte Samuel Perntaler vom AVS Brixen vor Andreas Cagol (AVS St. Pauls) und Davide Zane (Trento Boulder).

Der Sonntag begann mit dem Teambewerb der U10, hier standen der Spaß und das Hineinschnuppern in den Wettkampf im Vordergrund. Wie auch bereits in Arco beim Boulderbewerb gewannen die Kinder des Teams Ibrsche 1, vor den AVS Brixen Boys und den Meraner Muskeltieren.

Die Kategorie U12 war ganz in Brixner Hand: Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Buben gab es einen Doppelsieg. Nadja Ranalter und Vera Nagler sowie Simon Fill und Noah Oberhofer (alle AVS Brixen) belegen den jeweils ersten und zweiten Platz. Das Podium komplettieren die beiden Passeirer Mara Grasl und Jakob Hofer.

Klare Favoritensiege gab es in der U14. Bei den Mädchen siegte Chiara Franceschi (Arco Climbing) vor Maja Meraner (AVS Brixen) und Vanessa Atz (AVS St. Pauls). Bei den Jungs zeigte das Dreierpack vom AVS Meran, was in ihnen steckt. Der Seriensieger Piergiulio Paglierani kletterte zum TOP, seine Teamkollegen Simon Hofer und Daniel Oberrauch auf die Plätze zwei und drei.

Der nächste Wettbewerb im Juniorcup Lead findet am 25. und 26. März in Sexten statt. Gefördert wird der AVS-Landeskader vom Land Südtirol, von Salewa, Tiroler Versicherung und Alperia.