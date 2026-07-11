252 Mio. Dollar: Spurs geben Wembanyama Megavertrag

Von: APA/Reuters

Die San Antonio Spurs haben Basketball-Superstar Victor Wembanyama mit dem höchstdotierten Vertrag ihrer Clubgeschichte ausgestattet. Wie die NBA-Franchise mitteilte, unterzeichnete der Franzose eine mehrjährige Vertragsverlängerung. Laut US-Medien läuft der Kontrakt bis zum Ende der Saison 2031/32 und beschert Wembanyama 252 Millionen Dollar (220 Mio. Euro) aufgeteilt auf fünf Jahre. “Spurs-Familie, ich bleibe hier”, schrieb der 22-Jährige via soziale Medien.

Trotz des satten Vertrags verzichtete Wembanyama demnach auf das Maximalgehalt, das bis zu 303 Mio. Dollar hätte betragen können, um dem Team finanziellen Spielraum für weitere Verstärkungen zu lassen. Die Spurs hatten vergangene Saison den Sprung in die NBA-Finals geschafft, dort aber gegen die New York Knicks verloren. Wembanyama wurde als jüngster Spieler der Geschichte zum “Defensivspieler des Jahres” gekürt.

Der Nummer-eins-Pick im NBA-Draft 2023 erzielte in 64 Spielen der regulären Saison Karrierebestwerte von durchschnittlich 25 Punkten, 11,5 Rebounds und 3,1 Assists. Der 2,24 m große Athlet verbuchte zudem 3,08 Blocks pro Spiel, was ligaweiter Höchstwert war. Er ist damit erst der siebente Spieler in der NBA-Historie, der in einer Saison durchschnittlich mindestens 25 Punkte, 10 Rebounds und drei Blocks erzielte.