30. Südtirol Dolomiti Superbike im Zeichen der Hobbybiker

Von: mk

Niederdorf – Das lange Warten auf einen der renommiertesten MTB-Marathons der Welt hat (fast) ein Ende. An diesem Samstag, 12. Juli ist es wieder soweit, wenn beim Südtirol Dolomiti Superbike ab 7.30 Uhr aktuell über 2500 Bikerinnen und Biker eine der drei Rennstrecken im Herzen der Dolomitenregion 3 Zinnen in Angriff nehmen. Die Vorbereitungen für die 30. Ausgabe des legendären Radsportfests, bei dem die Teilnehmenden mit der Zieleinfahrt selbst zur Legende werden, sind weitestgehend abgeschlossen.

Mit ihnen hat im Sommer 1995 alles ihren Anfang genommen und sie sind es, die bei der 30. und möglicherweise letzten Ausgabe des Südtirol Dolomiti Superbike im Mittelpunkt stehen. Die Rede ist von den unzähligen Hobby-Mountainbikerinnen und Mountainbikern, die an diesem Samstag die klassische Distanz (60 Kilometer/1570 Höhenmeter), die mittlere Distanz (85 km/2360 hm) oder die lange Distanz (123 km/3400 hm) rund um den Start- und Zielort Niederdorf herunterspulen.

„Nach den ‚wilden‘ Anfangsjahren war der Südtirol Dolomiti Superbike Mitte der 2000er-Jahre zwei Mal eine Weltcup-Etappe und einmal wurden bei uns sogar die Marathon-Weltmeister gekürt. Dementsprechend standen bei uns in dieser Zeit und auch danach die Top-Athletinnen und Athleten im Fokus, auch wenn uns die Anliegen der Hobbyfahrerinnen und -fahrer trotzdem immer sehr wichtig waren. Die diesjährige 30. Ausgabe soll eine Hommage an all jene sein, die unser Event groß gemacht haben und die uns in diesen 30 Jahren immer treu geblieben sind – als Teilnehmer, als Zaungast oder auch als Fan von zu Hause aus“, sagt Kurt Ploner, der dem legendären MTB-Marathon seit der Erstausgabe als OK-Chef vorsteht.

Anmeldungen für den „legendären“ MTB-Marathon immer noch möglich

Die Vorbereitungen für den Südtirol Dolomiti Superbike laufen indes auf Hochtouren weiter und biegen aktuell auf die Zielgeraden ein. „Wir befinden uns schon an einem sehr guten Punkt. Unser eingespieltes Team hat alles im Griff und dafür möchte ich den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern bereits im Vorfeld danken. Den Teilnehmenden wünsche ich hingegen, dass der 30. Südtirol Dolomiti Superbike verletzungsfrei über die Bühne geht. Wenn die Bikerinnen und Biker nach den Strapazen mit einem Lächeln im Ziel ankommen, dann ist das für uns als Veranstalter der Beweis, dass wir sehr Vieles richtig gemacht haben und der Lohn für die harte Arbeit. Auch unseren Sponsoren, einige davon unterstützen uns seit vielen Jahren, möchte ich für ihr Engagement danken“, erklärt Ploner abschließend.

Einschreibungen für den Südtirol Dolomiti Superbike am Samstag, 12. Juli sind auf der offiziellen Webseite www.dolomitisuperbike.com weiterhin möglich. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält ein Startpaket, das ein Geschenk, hochwertige Produkte aus der Region 3 Zinnen Dolomiten, Infomaterial, die Startnummer mit dem Transponder für die Zeitmessung, sowie einen Gutschein für die Pasta-Party beinhaltet.