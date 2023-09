32 Teams beim ersten Nacht-Padel-Turnier in Brixen

Brixen – Von 11.00 Uhr vormittags bis um kurz nach Mitternacht kämpften 32 Teams beim größten Nacht-Padel-Turnier Südtirols auf den neuen Padel-Plätzen in Brixen um den Sieg. Alexander Hornof und Enrico Beni gingen dabei als Sieger hervor.

Am Samstag, den 23. September organisierte der Verein Tennis Padel Brixen Bressanone das erste Padel-Nacht-Turnier auf den neuen Plätzen in Brixen. 64 Padel-Spieler*innen aus ganz Südtirol traten dabei gegeneinander an. 20 Minuten dauerte ein Spiel; Gruppenerster und Gruppenzweiter qualifizierten sich für die Finalspiele, die ab 21 Uhr ausgetragen wurden. Um Mitternacht kam es im Finale zum Showdown: Alexander Hornof und Enrico Beni setzten sich dabei gegen Filippo Orrù und Simone Mura durch.

Bis ins Halbfinale schafften es David Complojer und Hannes Stockner sowie Thomas Oberegger und Michael Kerschbaumer. Prämiert wurden auch Riccardo Laurenzi und Gunnar Braito für das einfallsreichste Padel-Outfit. „Die rege Teilnahme am Turnier sowie die gute Stimmung zeigen auf, dass sich das Padel-Tennis in Brixen großer Beliebtheit erfreut“, sagt Günther Mussner, Präsident des Vereins Tennis Padel Brixen Bressanone.