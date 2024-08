3×3-Basketballerinnen bei Heim-EM im Viertelfinale

Von: apa

Die österreichischen 3×3-Basketballerinnen haben ihr Auftaktspiel bei der Heim-EM in Wien gewonnen und sich damit vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Mit einem souveränen 21:7-Erfolg gegen Aserbaidschan sicherte sich das Team mit Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Rebekka Kalaydjiev und Simone Sill einen Platz in der K.o.-Runde. Die Lokalmatadorinnen treffen am Donnerstagabend (21:20 Uhr/live ORF Sport+) im Wiener Prater noch auf den Olympia-Zweiten Spanien.

“Wir haben genau das gemacht, was unser Plan war. Ich bin sehr stolz auf unser Team”, sagte Fuchs-Robetin im ORF-Interview. Aserbaidschan hatte das erste Gruppenspiel zuvor gegen Spanien mit 12:20 verloren.