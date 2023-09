47 Leichtathleten beim Arge-Alp-Meeting in Brixen

Brixen – Der Leichtathletik-Landesverband hat die Namen jener Athleten bekannt gegeben, die mit der Südtiroler Auswahl am traditionellen Arge-Alp-Meeting teilnehmen. Das Regionen-Treffen wird an diesem Wochenende, am 23. und 24. September, in Brixen ausgetragen.

Vor 13 Jahren konnte die Südtirol-Auswahl das Arge-Alp-Meeting sogar gewinnen, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 stand sie stets auf dem Podium. Im Vorjahr erzielten die heimischen Athleten beim Meeting in Salzburg mit Platz 2 ein absolutes Spitzenergebnis. Die Südtiroler Auswahl feierte dabei fünf Tagessiege und musste sich nur den Titelverteidigern aus Bayern beugen.

Am Wochenende ist Brixen Austragungsort des heurigen Arge-Alp-Meeting. Neben der Südtirol-Auswahl werden auch die Teams aus dem Trentino, der Lombardei, Bayern, Salzburg, Tirol, Vorarlberg sowie Tessin und Graubünden in der Bischofsstadt ihr Lager aufschlagen. Das Meeting in der Raiffeisen-Arena beginnt am Samstag um 14.00 Uhr mit dem 400-m-Hürdenlauf und Kugelstoßen der Männer sowie dem Stabhochsprung der Damen. Um 14.45 Uhr findet dann die offizielle Eröffnungsfeier statt. Das Arge-Alp-Meeting schließt indirekt auch die Leichtathletik-Bahnsaison ab. Es ist heuer die wichtigste Veranstaltung im Südtiroler Leichtathletik-Kalender, nachdem das traditionelle und international bekannte „Brixia Meeting“ abgesagt werden musste.

Viele Südtiroler Top-Athleten am Start

Südtirol wird mit einem Mix aus erfahrenen und jungen Athleten antreten. Stabhochspringerin Nathalie Kofler aus Lana, die im Vorjahr die Goldmedaille holte, ist mit dabei. Ihre beiden Teamkollegen beim SVL, die Mehrkämpfer Linda Maria Pircher aus Burgstall und der Gargazoner Simon Zandarco, werden ebenfalls bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden. Lisa Leuprecht vom SC Meran geht über 3000 m an den Start, gespannt sein kann man auch auf den Auftritt der Brunecker Sprinterin Ira Harrasser. Hoffnungen hat man zudem auf Lokalmatador Euan De Nigro, der über 5000 m Gold anpeilen wird. In Brixen sind auch sämtliche Asse vom Athletic Club Bozen, wie Stabhochspringer Nicolò Fusaro aus Bozen, Sprinter Lorenzo Ianes und Hochspringer Alberto Murari gemeldet. Mit dabei sind auch einige Routiniers, u.a. Speerwerfer Hubert Göller. Die 47-köpfige Landesauswahl setzt sich aus 23 Damen und 24 Männern zusammen.

Die Südtirol-Auswahl für das Arge-Alp-Meeting in Brixen

Damen (23)

100m: Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.21

100m: Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 12.26

200m: Ira Harrasser (SSV Bruneck) 24.79

200m: Alexa Schneider (SSV Bruneck) 25.34

200m: Johanna Rabanser (SG Eisacktal) 26.54

400m: Alexa Schneider (SSV Bruneck) 58.50

400m: Johanna Rabanser (SG Eisacktal) 1:00.51

400m: Elina Neunhäuserer (SSV Bruneck) 1:00.73

800m: Lara Vorhauser (ASV Sterzing) 2:15.97

800m: Emma Ghirardello Pichler (SC Meran) 2:17.80

800m: Vanessa Russo (Merano Atletica) 2:18.17

3000m: Lisa Leuprecht (SC Meran) 10:14.73

100m Hürden: Annika Oberrauch (SV Lana) 15.02

400m Hürden: Julia Moser (SSV Bruneck) 1:04.54

400m Hürden: Hannah Fischnaller (SG Eisacktal) 1:06.13

Weit: Roberta Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 5.48

Weit: Mariia Jelanska (SC Meran) 5.40

Weit: Ronja Hilber (SV Lana) 5.35

Hoch: Linda Maria Pircher (SV Lana) 1.70

Hoch: Laura Hofer (SV Lana) 1.68

Hoch: Anna Di Giovanni (Athletic Club 96 Bozen) 1.61

Stab: Nathalie Kofler (SV Lana) 4.08

Drei: Mariia Jelanska (SC Meran) 12.45

Diskus: Karoline Puntaier (SG Eisacktal) 35.04

Kugel: Linda Maria Pircher (SV Lana) 11.74

Kugel: Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 10.10

Kugel: Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 9.75

Speer: Chiara Goffi (Atletica Gherdeina) 45.48

Speer: Alessia Goffi (Atletica Gherdeina) 45.26

Hammer: Lara Cubich (SG Eisacktal) 37.23

Hammer: Karoline Puntaier (SG Eisacktal) 35.67

Staffel 4x100m: Südtirol (Harrasser, Giovanelli, Schneider, -)

Staffel 4x400m: Südtirol (Moser, Schneider, Russo, Rabanser)

Männer (24)

100m: Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 10.36

100m: Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 10.76

200m: Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 21.01

200m: Leonardo Badolato (Athletic Club 96 Bozen) 21.67

200m: Hannes Kaserer (LAC Vinschgau) 22.85

400m: Ebrima Bojang (Athletic Club 96 Bozen) 49.25

400m: Mattia Pivetta (CSS Leonardo da Vinci) 50.22

800m: Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Bozen) 1:47.40

800m: Giovanni Santomaso (Athletic Club 96 Bozen) 1:55.97

800m: Alexander Mayr (SSV Bruneck) 1:58.46

5000m: Euan De Nigro (SG Eisacktal) 14:35.53

5000m: Khalid Jbari (Athletic Club 96 Bozen) 15:32.67

110m Hürden: Simon Zandarco (SV Lana) 15.06

110m Hürden: Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 15.91

110m Hürden: David Pircher (SV Lana) 15.95

400m Hürden: Riccardo Vantini (CSS Leonardo da Vinci) 53.94

400m Hürden: Fabian Ludescher Herrmann (Athletic Club 96 Bozen) 55.22

Weit: Simon Zandarco (SV Lana) 7.09

Weit: Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 6.75

Hoch: Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.13

Hoch: Mattia Meneghini (CSS Leonardo da Vinci) 2.11

Hoch: Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 2.00

Stab: Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 5.13

Drei: Noah Dalsass (KSV Leichtathletik) 11.58

Diskus: Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 41.31

Diskus: Massimiliano Di Stasio (CSS Leonardo da Vinci) 40.93

Kugel: Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 12.51

Kugel: David Pircher (SV Lana) 11.88

Speer: Hubert Göller (Athletic Club 96 Bozen) 63.32

Speer: Jan Fragiacomo (CSS Leonardo da Vinci) 61.20

Speer: Jakob Göller (ASC Passeier) 54.91

Hammer: Michele Ongarato (Athletic Club 96 Bozen) 59.71

Staffel 4x100m: Südtirol (Ianes, Badolato, Pivetta, Zandarco)

Staffel 4x400m: Südtirol (Bojang, Elliasmine, Zandarco, Pivetta)