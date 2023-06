5. Platz für den Athletic Club 96 Bozen beim “Finale Oro”

Palermo – Mit einer ordentlichen Leistung ließ der Bozner Verein Athletic Club 96 dieses Wochenende bei der Mannschafts-Italienmeisterschaft in Palermo aufhorchen. Das Team von Präsident Bruno Telchini beendete das “Finale Oro” der zwölf besten Mannschaften Italiens auf den fünften Platz. Ganz zufrieden sein konnte man aber nicht, denn in den letzten fünf Saisonen standen die Talferstädter zumindest immer auf dem Podium.

Der Italienmeister-Titel geht hingegen nach 87 Jahren wieder einmal an die Atletica Firenze. Die Truppe aus der Toskana setzte sich mit 169,5 Punkten vor der Atletica Studentesca Rieti (159) und Enterprise Sport & Service (153) durch. Rang 4 schnappte sich GS Avis Barletta (143,5). Der Athletic Club 96 Bozen, amtierender Titelverteidiger, musste sich mit 133 Zählern mit Platz 5 begnügen. Natürlich immer noch ein super Ergebnis, doch die Talferstädter hätten sich sicher ein bisschen mehr erhofft.

Athletic Club holt fünf Silbermedaillen

Insgesamt fünf Mal stiegen die Bozner in Palermo aufs Podium. 110-m-Hürdenass Paolo Dal Molin lief seine Paradedisziplin in 13.77 Sekunden, Mohammed Amin Jhinaoui stoppte die Zeitmessung über 3000 Hindernis in 3:56.79 Minuten. Hochspringer Alberto Murari überquerte 2.13 m, Weitspringer Antonino Trio brachte es auf 7.83 m. Federico Lorenzo Bruno kam im Dreisprung auf gute 15.66 m. Alle fünf Athleten durften sich über Platz 2 freuen.

Der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro schrammte knapp am Podest vorbei und wurde mit 5.00 m Vierter, gleich wie die 4×100-m-Staffel mit dem Bozner Alessandro Monte. Auch 200-m-Sprinter Lorenzo Ianes sowie Hammerwerfer Michele Ongarato mussten sich mit dem vierten Rang zufriedengeben.

Alle Ergebnisse des Athletic Club 96 Bozen beim “Finale Oro” in Palermo:

100m: 5. Lorenzo Ianes 10.42

200m: 4. Lorenzo Ianes 21.01

400m: 7. Michele Tricca 48.04

800m: 12. Abdessalam Machmach 1:53.82

1500m: 11. Abdelhakim Elliasmine 3:56.79

5000m: 7. Edoardo Melloni 14:49.06

3000 Hindernis: 2. Mohammed Amin Jhinaoui 8:53.60

110m Hürden: 2. Paolo Dal Molin 13.77

400m Hürden: 11. Joao Carlos Pina Barros 56.54

Hoch: 2. Alberto Murari 2.13

Weit: 2. Antonino Trio 7.83

Drei: 2. Federico Lorenzo Bruno 15.66

Stab: 4. Nicolò Fusaro 5.00

Kugel: 10. Marco Dodoni 14.39

Hammer: 4. Michele Ongarato 59.03

Speer: 10. Gianluca Tamberi 57.84

Gehen 10km: 5. Niccolò Coppini 45:10.65

Staffel 4x100m: 4. Alessandro Monte, Jacques Riparelli, Destiny Nkeonye, Lorenzo Ianes 40.93

Staffel 4x400m: 9. Ebrima Bojang, Joao Carlos Pina Barros, Giovanni Santomaso, Michele Tricca 3:19.03

Herren-Endwertung “Finale Oro” in Palermo

1. Atletica Firenze Marathon 169,5 Punkte

2. Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi 159

3. Enterprise Sport & Service 153

4. GS Avis Barletta 143,5

5. Athletic Club 96 Alperia Bozen 133

6. Atletica Biotekna 124,5

7. La Fratellanza 1874 Modena 118

8. CUS Pro Patria Milano 110

9. CUS Palermo 109

10. Atletica Brugnera Friulintagli 109

11. Pro Sesto Atletica Cernusco 105

12. AS Milone 86,5

Alle Platzierungen des Athletic Club 96 Bozen bei den nationalen Finalrunden:

2005 Cesenatico – 7. Platz “Finale Argento” (15. Gesamtrang in Italien)

2006 Pergine – 2. Platz “Finale Argento” (14. Gesamtrang in Italien)

2007 Palermo – 12. Platz “Finale Oro” (12. Gesamtrang in Italien)

2008 Cesenatico – 3. Platz “Finale Argento” (15. Gesamtrang in Italien)

2009 Sulmona – 3. Platz “Finale Argento” (16. Gesamtrang in Italien)

2010 Borgo Valsugana – 11. Platz “Finale Oro” (11. Gesamtrang in Italien)

2011 Macerata – 3. Platz “Finale Argento” (15. Gesamtrang in Italien)

2012 Campi Bisanzio – 4. Platz “Finale Argento” (16. Gesamtrang in Italien)

2013 Vicenza – 1. Platz “Finale Argento” (13. Gesamtrang in Italien)

2014 Milano – 11. Platz “Finale Oro” (11. Gesamtrang in Italien)

2015 Jesolo – 4. Platz “Finale Oro” (4. Gesamtrang in Italien)

2016 Cinisello Balsamo – 8. Platz “Finale Oro” (8. Gesamtrang in Italien)

2017 Modena – 6. Platz “Finale Oro” (6. Gesamtrang in Italien)

2018 Modena – 3. Platz “Finale Oro“ (3. Gesamtrang in Italien)

2019 Florenz – 1. Platz “Finale Oro” (1. Gesamtrang in Italien)

2020 Modena – 1. Platz “Finale Oro” (1. Gesamtrang in Italien)

2021 Caorle – 2. Platz “Finale Oro“ (2. Gesamtrang in Italien)

2022 Brescia – 1. Platz “Finale Oro” (1. Gesamtrang in Italien)

2023 Palermo – 5. Platz “Finale Oro“ (5. Gesamtrang in Italien)

U18-Mannschafts-Regionalmeisterschaft ausgetragen

Einige starke Leistungen zeigten die Südtiroler Athleten an diesem Wochenende bei der regionalen Mannschafts-Meisterschaft der Altersklasse U18 in Bozen. Den Sieg in der Mannschaftswertung holten sich dabei die Burschen des Bozner Vereins CSS Leonardo da Vinci, während bei den Damen Quercia Trentingrana ganz oben stand.

Der CSS Leonardo da Vinci setze sich im Herrenfeld mit 7.912 Punkten klar vor der Quercia Trentingrana (6.290) und der Atletica Trento (6.096) durch. Die Talferstädter feierten gleich sechs Tagessiege: Sprint-Ass Daniele Tomasi entschied den 110- und 400-m-Hürdenlauf in 14.52 bzw. 55.00 Sekunden für sich. Außerdem gewann er mit der 4×400-m-Staffel Gold. Stabhochspringer Kevin Lubello kam auf 3.40 m, Marco Santoni brachte es im Dreisprung auf 11.03 m. Santoni war auch Teil der 4×100-m-Staffel, die sich souverän den Tagessieg sicherte. Ganz oben auf dem Podest standen auch 100-m-Sprinter Nicolas Fischnaller von der SG Eisacktal, Hochspringer Maximilian Springeth (starke 1.91 m), Kugelstoßer Enrico Flaim sowie Diskus- bzw. Speerwerfer Leo Masi und Christoph Öttl.

Bei den Damen gewann Quercia den Regionalmeistertitel, bestes Südtiroler Team war der SSV Bruneck auf Platz 4. Die Pusterererinnen holten auch zwei Siege: Alexa Schneider war im Hochsprung mit 1.63 m eine Klasse für sich, auch mit der 4×100-m-Staffel gewann sie Gold. Schneider sicherte sich zudem Silber über 100 m Hürden. Die Meranerin Vanessa Russo war über 400 m die Schnellste, auch Sofia Carrella vom Athletic Club 96 Bozen konnte sich über 400 m Hürden behaupten. Die Grödnerin Sofia Demetz glänzte mit zwei zweiten Plätzen über 800 und 3000 m.

Südtirol Team Club dominiert Masters-Bewerbe

In Bozen ging gleichzeitig auch die Einzel-Regionalmeisterschaft und Mannschaft-Meisterschaft der Masters-Athleten über die Bühne. Hier war der Südtirol Team Club für alle eine Nummer zu groß. Bei den Herren setzen sich die Bozner mit 11.449 Punkten klar vor dem Sportclub Meran durch, der es auf 3.243 Zähler brachte. Auch bei den Damen waren Renate Prast & Co. eine Klasse für sich: Mit 9.877 Punkten ließ man den Athletic Club 96 Bozen (8.244) deutlich hinter sich.

Die Podestplätze der Südtiroler U18-Athleten in Bozen:

Damen:

400m: 1. Vanessa Russo (Merano Atletica) 1:00.16

800m: 2. Sofia Demetz (Gherdeina Runners) 2:27.02

3000m: 2. Sofia Demetz (Gherdeina Runners) 11:54.87

2000 Hindernis: 2. Sylvia Bachmann (Südtirol Team Club) 8:41.69

100m Hürden: 2. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 15.33

400m Hürden: 1. Sofia Carrella (Athletic Club 96 Bozen) 1:08.22

Hoch: 1. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 1.63

Weit: 3. Vittoria Giovanelli (Athletic Club 96 Bozen) 4.97

Drei: 3. Alexandra Kirchler (SSV Bruneck) 9.15

Diskus: 2. Nadia Prato (SG Eisacktal) 25.71

Speer: 2. Maria Elisa Barazzuol (SAF Bolzano) 26.47

Staffel 4x400m: 1. SSV Bruneck (Elina Neunhäuserer, Julia Moser, Ida Maurer, Alexa Schneider) 4:02.11

Herren:

100m: 1. Nicolas Fischnaller (SG Eisacktal) 11.61

400m: 2. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 53.59

800m: 2. Alexander Mayr (SSV Bruneck) 2:00.90

3000m: 3. Alex De Carli (SAF Bolzano) 9:56.98

2000 Hindernis: 2. Alex De Carli (SAF Bolzano) 6:34.68

110m Hürden: 1. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 14.52

400m Hürden: 1. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 55.00

Hoch: 1. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 1.91

Stab: 1. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 3.40

Weit: 2. Mattia Graiff (CSS Leonardo da Vinci) 6.18

Drei: 1. Marco Santoni (CSS Leonardo da Vinci) 11.03

Kugel: 1. Enrico Flaim (SAF Bolzano) 11.15

Diskus: 1. Leo Masi (SAF Bolzano) 36.25

Hammer: 2. Leo Masi (SAF Bolzano) 27.80

Speer: 1. Christoph Öttl (ASC Passeier) 46.06

Staffel 4x100m: 1. CSS Leonardo da Vinci (De Lorenzo Tobolo, Mattia Giovanazzi, Marco Santoni, Mattia Andreasi) 46.08

Staffel 4x400m: 1. CSS Leonardo da Vinci (Francesco Antonelli, Mattia Graiff, Kevin Lubello, Daniele Tomasi) 3:31.71