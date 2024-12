50. BOclassic Südtirol: Bekele siegt mit Streckenrekord

Von: ka

Bozen – Die Jubiläumsausgabe des Bozner Silvesterlaufs ist Geschichte. Am Dienstag setzte sich der Äthiopier Telahun Haile Bekele (Äthiopien) im Eliterennen der Männer mit neuer Rekordzeit von 27.59 Minuten durch und knackte damit auf den 10 Kilometern als erster Athlet die 28-Minuten-Marke. Die Trentinerin Nadia Battocletti war bei den Frauen nicht zu schlagen und wiederholte ihren Sieg aus dem Vorjahr.

Der 50. BOclassic Südtirol wird in die Geschichte eingehen. Nicht nur wegen der sportlichen Höchstleistungen, die in der Talferstadt geboten wurden, sondern auch wegen des Publikums, das so zahlreich wie noch nie den 1975 erstmals ausgetragenen Silvesterlauf besuchte und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lautstark anfeuerte. Eine Stimmung, die Telahun Haile Bekele sprichwörtlich zu einem neuen Streckenrekord fliegen ließ.

Nach dem Start am Waltherplatz blieb einer Fünfergruppe zusammen, der neben dem späteren Sieger auch der Trentiner Publikumsliebling Yeman Crippa, der Kenianer Charles Rotich, der Südafrikaner Maxime Chaumeton und Soufiyan Bouqantar aus Marokko angehörten. Bouqantar musste in der vierten Runde seine Konkurrenten ziehen lassen, Chaumeton fiel auf der fünften Schleife weg. Übrig blieb das Trio Bekele, Crippa und Rotich. Auf der vorletzten Runde setzte Bekele dann die Attacke und erarbeitete sich einen Vorsprung, den er auch auf der letzten Schleife und schließlich im Endspurt verteidigte. Am Ende stand dem 25-jährigen Äthiopier die neue Rekordzeit von 27.59 Minuten zu Buche, mit der er exakt eine Sekunde schneller war als Sebastian Sawe im Vorjahr. Bekele war beim BOclassic Südtirol bereits einmal am Podium gestanden – 2019 wurde er Zweiter.

Crippa zum dritten Mal in Serie auf dem zweiten Platz

Neuerlich auf Rang zwei landete Yeman Crippa. Der Trentiner, der der Polizei-Sportgruppe angehört und amtierender Europameister im Halbmarathon ist, musste zum dritten Mal in Folge einem anderen Athleten den Vortritt lassen, zeigte im Bozner Stadtzentrum aber einmal mehr eine beherzte Leistung, die um zwei Sekunden nicht zum ganz großen Coup reichte. Der 19-jährige Rotich komplettierte das Podium mit einer Zeit von 28.08 Minuten, während Chaumeton Vierter wurde. Der zweimalige BOclassic-Sieger Oscar Chelimo aus Uganda (2020, 2022) landete auf dem fünften Platz. Der einzige Südtiroler im Teilnehmerfeld – Trail-Spezialist Daniel Pattis aus Tiers – beendete den BOclassic Südtirol in 30.41 Minuten an Position 24.

Im Frauen-Rennen, das den 50. BOclassic Südtirol am Dienstagnachmittag abschloss, waren alle Augen auf Nadia Battocletti (Sportgruppe der Gerichtspolizei) gerichtet. Die Trentinerin, die bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille über 10.000m gewonnen hatte, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und feierte einen souveränen Start-Ziel-Sieg – auch, wenn sich die erst 20-jährige Aleshign Baweke (Äthiopien) auf den 5 km nicht abschütteln ließ und erst auf der Zielgeraden nach einem unwiderstehlichen Antritt Battoclettis endgültig geschlagen war. Die amtierende U20-Weltmeisterin über 3000 Meter untermauerte mit dieser Vorstellung ihr großes Talent und von ihr wird in Zukunft wahrscheinlich noch ein ums andere Mal zu hören sein. Battoclettis Siegerzeit betrug übrigens 15.31 Minuten. Damit war sie vier Sekunden schneller als Baweke.

Den dritten Rang belegte die Türkin Yasemin Can (16.05 Minuten). Die 28-Jährige blieb dem Spitzenduo lange auf den Fersen, musste jedoch auf der Schluss-Schleife abreißen lassen. Can war erst vor wenigen Wochen Dritte bei den Cross-Europameisterschaften geworden, bei denen Battocletti die Goldmedaille gewonnen hatte. Als Vierte beendete Federica Del Buono (Sportgruppe der Carabinieri) nach fulminanter Schlussrunde den Bozner Silvesterlauf, Micol Majori landete auf dem fünften Rang.

50. BOclassic Südtirol: Das sagen die Protagonisten:

Von gewöhnungsbedürftigen Pflastersteinen, Hunden die auf die Strecke wollen und einem Bozner Publikum, das die Athletinnen und Athleten Meter für Meter nach vorne peitscht – das sagen Nadia Battocletti, Telahun Haile Bekele und Co. nach dem 50. BOclassic Südtirol.

Telahun Haile Bekele (ETH/Sieger): „Das war ein phantastisches Rennen. Ich bin sehr glücklich. Italien ist wie meine zweite Heimat und hier zu gewinnen umso schöner. Und der Streckenrekord ist natürlich überragend, auch wenn ich jetzt, so kurz nach der Zielankunft, richtig fertig bin.“

Yeman Crippa (ITA/2. Platz): „Ich hätte diesem überragenden Bozner Publikum, das mit vom ersten bis zum letzten Meter lautstark unterstützt hat, gerne einen Heimsieg geschenkt, aber leider ist es sich wieder nicht ausgegangen. Es war einfach wieder einer am Start, der heute stärker war als ich. Aber so ist der Sport. Ich habe mir aber nichts vorzuwerfen. Ich habe alles gegeben und ich bin sehr froh, das Jahr auf diese Art und Weise abzuschließen. Ob mich der Hund beim Frosch-Brunnen aus dem Konzept gebracht hat, der sich von seinem Frauchen losreißen wollte? Ich bin kurz erschrocken, aber das hat den Ausgang des Rennens nicht beeinflusst.“

Daniel Pattis (ITA/24. Platz, einziger Südtiroler am Start): „Als Trail-Läufer sind Rennen wie diese ein Schritt aus der Komfortzone. Es geht so zur Sache im Flachen, diese Athleten sind unglaublich schnell unterwegs. Es war mir eine Ehre, mit diesen Athleten laufen zu dürfen und eine coole Erfahrung. Ich war ständig am Limit, aber das soll auch so sein. Die Stimmung hier in Bozen ist so toll, es ist echt ein Genuss hier zu laufen.“

Nadia Battocletti (ITA/Siegerin): „Ich bin mit dem heutigen Rennen und meiner Leistung sehr zufrieden, auch wenn ich es etwas wärmer vermutet hätte. Diesen Erfolg widme ich meinen Eltern, die es mir an nichts fehlen lassen und mich unterstützen, wo sie nur können. Der Sieg beim BOclassic Südtirol im vergangenen Jahr hat mir sehr viel Selbstvertrauen gegeben und mich für das folgende Jahr sehr gepusht. Ich wollte auch heute Vollgas geben, um dieses tolle Bozner Publikum gut zu unterhalten und hoffe, dass mir dieser Sieg auch in Hinblick auf 2025 wieder ähnlich viel Rückenwind geben wird.“

Yasemin Can (TUR/3. Platz): „Meine Leistung im heutigen Rennen war gut. Ich bin zum ersten Mal in Bozen gelaufen und ich habe mich auf dem Pflaster ein wenig schwergetan. Das bin ich nicht so gewöhnt. Aber alles in allem bin ich mit dem dritten Rang zufrieden.“

Ergebnisse 50. BOclassic Südtirol:

Eliterennen Männer:

1.⁠ ⁠Telahun Haile Bekele ETH 27.59

2.⁠ ⁠Yeman Crippa ITA/G.S. Fiamme Oro Padova 28.01

3.⁠ ⁠Charles Rotich KEN 28.08

4.⁠ ⁠Maxime Chaumeton RSA 28.27

5.⁠ ⁠Oscar Chelimo UGA 28.43

Eliterennen Frauen:

1. Nadia Battocletti ITA/Fiamme Azzurre 15.31

2. Aleshign Baweke ETH 15.35

3. Yasemin Can TUR 16.05

4. Federica Del Buono ITA/Carabinieri 16.07

5. Micol Majori ITA/Pro Sesto Atl. Cernusco 16.11