500 aktive Wintersportler beteiligen sich an der Bike Challenge Tour 2023

Brixen – Brixen war am vergangenen Freitag Schauplatz des Finales der diesjährigen Bike Challenge Tour, die vom Südtiroler Wintersportverband in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen in den vergangenen Wochen abgewickelt wurden. Als Gesamtsieger gingen die „Cuccioli Sella – Sciclub Gröden“ (VSS U12), „Di Sarner Tretar – ASC Sarntal“ (Grand Prix U15) und „Gredner Bluat isch koa Himprsoft – Sciclub Gröden“ (Junior & Over) hervor.

Trotz strömenden Regens nahmen am Finale noch einmal 21 Teams mit jeweils fünf Radlerinnen und Radlern das Stilfserjoch im Sattel der Wahoo-Bikes virtuell in Angriff. Die jungen Athletinnen und Athleten schlugen sich dabei achtbar und erzielten ansprechende Leistungen. Ebenfalls mit von der Partie waren zahlreiche Persönlichkeiten, wie der dreifache WM-Medaillengewinner Manfred Mölgg, Kunstbahnrodler Leon Felderer, die Ski-Hoffnungen Hannes Zingerle und Tobias Kastlunger, Brixens Stadtrat für Sport Andreas Jungmann, Stefan Gasser als Sektionsleiter des WSV Brixen und selbstredend Markus Ortler als Präsident des Landeswintersportverbandes.

Brixen war nach Gröden, Meran, Bruneck und Auer die letzte von insgesamt fünf Etappen der diesjährigen Bike Challenge Tour. 100 Teams von 30 verschiedenen Vereinen mit rund 500 aktiven Wintersportlerinnen und -sportlern beteiligten sich an der Aktion, die vom Landeswintersportverband unter Koordinator Stefan Leitner in Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort im Laufe dieses Sommers organisiert wurde.

Zwei Grödner Teams und eine Mannschaft aus dem Sarntal sind nicht zu bremsen

In der Altersklasse VSS U12 waren Filip Burger, Robin Kelder, Matias Piazza, Manuel Ploner und Tobias Schmalzl als Gesamtsieger erfolgreich, die gemeinsam 10,22 Kilometer zurücklegten und somit dem Team „Cuccioli Sella“ vom Sciclub Gröden zum Sieg verhalfen. Bei den „Di Sarner Tretar“ vom ASC Sarntal – siegreiches Team in der Kategorie Grand Prix U15 – traten hingegen Max Spögler, Gabriel Stauder, Valeria Thaler, Philipp Fischnaller und Julian Plieger am stärksten in die Pedale. Am Ende standen dem Quintett 10,77 Kilometer zu Buche.

Ein Team des Sciclub Gröden – Gredner Bluat isch koa Himprsoft – war auch in der Kategorie Junior&Over erfolgreich. Hier kamen Thomas Piazza, Simon Piccolruaz, Marc Delladio, Alex Oberbacher und Gabriel Insam zum Einsatz und „erstrampelten“ gemeinsam 13,64 Kilometer. Unter allen teilnehmenden Mannschaften erreichte am Ende auch ein Team das Stilfserjoch, und zwar der Landeskader Langlauf (Elias Oberhöller, Aaron Gallmetzer, Matteo Piazzi, Ruben Wurzer, David Oberhofer), der jedoch außer Konkurrenz antrat. Aufgrund des großen Erfolges wird die Bike Challenge Tour aller Voraussicht nach auch im nächsten Jahr stattfinden.