Pusterer Derbysieg: 6:1 Abfuhr für die Foxes in der Intercable Arena

Bruneck/Bozen – Nach 2022 holte sich der HC Pustertal auch den heurigen Alperia Cup mit einem klaren 6:1 Erfolg in der Intercable Arena gegen den HCB Südtirol Alperia. Nach einem ausgeglichenen ersten Abschnitt nutzen die Hausherren in Folge mehrere Unsicherheiten in der Bozner Verteidigung und erzielten 5 Tore in Drittel zwei und drei. Matchwinner für die Hausherren waren die zwei Ex-Bozner Spieler Catenacci und Petan mit je 2 Treffern.

Das Spiel. Coach Niklas Sundblad konnte heute erstmals in der Verteidigung Josh Teves aufbieten, der mit Parlett ein Paar bildete, als Starting Goalie gab er Vallini das Vertrauen.

Ausgeglichenes erstes Drittel mit leichten Vorteilen für die Weißroten. Pustertal ging nach vier Minuten in Führung: Vallini wehrte einen Versuch von Hannoun aus nächster Distanz ab, Catenacci reagierte inmitten von drei Weißroten am schnellsten und schob den Rebound über die Linie. Nach acht Minuten zog Vandane drei Mal von der Distanz ab, beim letzten Versuch zappelte die Scheibe in den Maschen, Frigo verstellte Bernard gekonnt die Sicht. Beim ersten Powerplay des Matches zugunsten der Hausherren ließen die Foxes nichts anbrennen, im Gegenteil sie hielten sich mehr im Angriff auf als die Schwarzgelben. Das Spiel plätscherte bis Drittelende ohne Höhepunkte dahin, für Pustertal vergaben Atwal und Frycklund, für die Weißroten Lessio und Thomas. Zwischendurch hatte Teves mit einer Coast to Coast Aktion seinen ersten starken Auftritt, nur der letzte Pass kam nicht an.

Bruneck kam im mittleren Abschnitt immer besser ins Spiel: zuerst vergab Mantenuto noch eine gute Chance für die Talferstädter , dann gingen die Hausherren durch ein herrliches Tor von Petan, der die Scheibe im Fallen im Bozner Kasten versenkte, abermals in Führung. Teves kam nach sieben Minuten aus guter Position frei zu Schuss, dieser fiel zu zentral aus, auf der Gegenseite entwischte Akeson im Konter, sein Zuspiel auf Petan war zu steil. Zur Mitte des Drittels bot sich Bozen bei einem Powerplay die Chance auf den Ausgleich, aber weit gefehlt: drei Mal schnappten dich die Hausherren die Scheibe und stürmten allein auf Vallini zu, der die beiden ersten Versuche noch entschärfte, beim dritten gegen Catenacci jedoch machtlos war. Die Weißroten drückten nun auf den Anschlusstreffer, Miceli und Gazley scheiterten jeweils an einem starken Bernard.

Foxes in Powerplay zu Beginn des Schlussabschnittes, abermals ohne Erfolg, dann ließ sich die Bozner Defensive wieder überrumpeln: Petan war mit einem Steilpass auf und davon erzielte seinen zweiten Treffer des Abends. Vier Minuten später erwischte Akeson Vallini zwischen den Beinschonern mit einem Schuss aus mittlerer Distanz, während Mantinger ein Geschenk der weißroten Defensivabteilung dankend zum sechsten Pusterer Treffer annahm. Gazley und Lessio ließen im Finale die letzten weißroten Chancen liegen.

Morgen starten Frank & Co. Richtung Schweiz, wo am Donnerstag, 7. September, die CHL-Begegnung gegen Servette Genf auf dem Programm steht (19,45 Uhr).

HC Pustertal – HCB Südtirol Alperia – 6:1 (1:1 – 2:0 – 3:0)

Die Tore: 03:53 Dan Catenacci (1:0) – 08:01 Davis Vandane (1:1) – 22:32 Alex Petan (2:1) – 31:31 SH1 Daniel Catenacci (3:1) – 45:16 Alex Petan (4:1) – 48:59 PP2 Jason Akeson (5:1) – 53:08 Matthias Mantinger (6:1)

Schiedsrichter: Lazzeri, Moschen / Fleischmann, Pardatscher

Zuschauer: 2193