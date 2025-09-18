Aktuelle Seite: Home > Sport > 800-m-Läuferin Bredlinger bei WM im Vorlauf ausgeschieden
Für Bredlinger war im WM-Vorlauf Endstation

800-m-Läuferin Bredlinger bei WM im Vorlauf ausgeschieden

Donnerstag, 18. September 2025 | 14:04 Uhr
Für Bredlinger war im WM-Vorlauf Endstation
APA/APA/AFP/PHILIP FONG
Von: apa

Caroline Bredlinger hat den Einzug in das Halbfinale über 800 m bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio verpasst. Die Burgenländerin kam am Donnerstag in ihrem Vorlauf in 2:00,25 Min. an die fünfte Stelle, nur die jeweils besten drei stiegen direkt auf. Das Feld wurde mit den weiteren drei Zeitschnellsten aufgefüllt, da war Bredlinger nicht darunter. Rein von der Zeit her war ihre die 24-schnellste aller 57 Athletinnen in den sieben Vorläufen.

