Alexander Owetschkin erreichte den nächsten Karriere-Meilenstein

900 Tore in der NHL: Owetschkin schreibt Geschichte

Donnerstag, 06. November 2025 | 09:02 Uhr
Von: APA/dpa

Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler 900 Tore in der National Hockey League erzielt. Beim 6:1-Sieg der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe am Mittwoch (Ortszeit) zum 2:0. “Das ist eine Riesennummer. Der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment”, sagte Owetschkin. Der 40-Jährige hatte in der vergangenen Saison Wayne Gretzky mit dessen 894 Toren als erfolgreichster Stürmer der NHL-Geschichte abgelöst.

Es sei schön, es zu Hause geschafft zu haben, meinte Owetschkin weiter. “Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool.” Es war sein dritter Saisontreffer.

