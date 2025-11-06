900 Tore in der NHL: Owetschkin schreibt Geschichte

Von: APA/dpa

Eishockey-Star Alexander Owetschkin hat als erster Spieler 900 Tore in der National Hockey League erzielt. Beim 6:1-Sieg der Washington Capitals gegen die St. Louis Blues traf der Russe am Mittwoch (Ortszeit) zum 2:0. “Das ist eine Riesennummer. Der Erste zu sein, ist ein besonderer Moment”, sagte Owetschkin. Der 40-Jährige hatte in der vergangenen Saison Wayne Gretzky mit dessen 894 Toren als erfolgreichster Stürmer der NHL-Geschichte abgelöst.

Es sei schön, es zu Hause geschafft zu haben, meinte Owetschkin weiter. “Meine Familie konnte hier sein. Das ist ziemlich cool.” Es war sein dritter Saisontreffer.