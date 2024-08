A wie Auftaktsieg: FCS schlägt Modena mit 2:1

Von: luk

Bozen – Die dritte Spielzeit hintereinander in der Serie BKT beginnt für den FC Südtirol mit einem späten wie verdienten Heimsieg: die Formation unter der Leitung von Mister Federico Valente schlägt im Bozner Drusus-Stadion den Modena FC von Ex-FCS-Coach Pierpaolo Bisoli mit 2:1 (1:1). Mallamo sorgt per Kopf mit seinem ersten Tor im Trikot der Weißroten früh für die 1:0-Führung (6.), ehe Bozhanaj gegen Ende von Halbzeit eins den Ausgleich erzielt (40.). In der Schlussphase markiert der eingewechselte Rover, ebenfalls per Kopf, den 2:1-Endstand (90.), ehe in der Nachspielzeit beinahe noch das 2:2 gefallen wäre: allerdings annullierte der VAR den vermeintlichen Treffer von Palumbo wegen einer aktiven Abseitsposition von Zaro (90 + 3.). Somit bleibt es beim Auftakterfolg für den FCS.

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Mit der ersten wahren Torchance der Partie geht der FC Südtirol in Führung: Bozhanaj holt Casiraghi rund 25 Meter halbrechts vor dem Gästetor von den Beinen, den fälligen Freistoß bringt die Nummer 17 der Weißroten als Hereingabe ins Zentrum, wo Mallamo alle antizipiert und unten rechts zum 1:0 sowie seinen ersten Treffer im FCS-Trikot einköpft (6.). Modena zeigt in Minute 14 eine Reaktion, Palumbo bringt einen Freistoß vom rechten Strafraumeck direkt auf das von Poluzzi gehütete Tor, dieser ist unten und hält den Ball souverän fest (14.). Auf der Gegenseite spielt Molina von rechts Casiraghi in der Mitte an, dessen Abschluss wird von der Hintermannschaft der Canarini abgeblockt. In Spielminute 22 spielt Casiraghi mit einer einstudierten Freistoßvariante rund 30 Meter vor dem Modena-Gehäuse Kurtic auf links flach an, welcher ebenso flach abzieht: Gagno kann den Ball nur nach vorne abwehren, Odogwu wird kurz vor seinem versuchten Abstauber in extremis abgekocht. Etwas später versucht sich Kurtic mit einem wuchtigen Schuss aus der zweiten Reihe, der knapp über die Querlatte fliegt (35.). Mit ihrer zweiten nennenswerten Torraumszene kommen die Canarini in Minute 40 zum 1:1-Ausgleich: Palumbo setzt im Fallen mit einem starken Lochpass Bozhanaj dermaßen in Szene, dass dieser alleine halblinks vor Poluzzi in der Box auftaucht und wuchtig zum 1:1 trifft.

Ex-FCS-Coach Pierpaolo Bisoli, seit der vergangenen Rückrunde Coach von Modena, bringt zur Pause Cotali für Cauz, Mister Federico Valente hingegen schickt die Weißroten zunächst unverändert in die zweite Hälfte. Der FCS zeigt sich – wie in Halbzeit eins – spielbestimmend und mit viel Ballbesitz, allerdings dauert es bis zur 82. Minute, um in Sachen Torraumszenen richtig gefährlich zu werden: Casiraghi zieht in den Modena-Strafraum ein, der Ball kommt nach einem Zweikampf auf Umwegen zu Martin, der knapp verzieht. Die Weißroten erhöhen nochmals die Schlagzahl, in Spielminute 88 legt Tait eine Flanke von rechts ins Zentrum, wo Rover zum Kopfstoß kommt, diesen allerdings auf das Tordach setzt. Es sollte jedoch nur die Generalprobe für das 2:1 sein, denn nur zwei Zeigerumdrehungen später ist es erneut der FCS-Kapitän, der von rechts mit einer Hereingabe Rover bedient, letzterer sich nicht zweimal bitten lässt und unten rechts per Kopf zur erneuten Führung für die Gastgeber trifft (90.). In der dritten Minute der Nachspielzeit herrscht nochmals Alarm im FCS-Strafraum, eine Battistella-Flanke von rechts verlängert ein Spieler der Weißroten nach hinten an den zweiten Pfosten, wo Palumbo das Leder unter die Latte zum vermeintlichen 2:2 drückt – allerdings schaltet sich der VAR ein, mit dessen Hilfe kassiert der Unparteiische im Rahmen eines On Field-Reviews den Treffer wieder ein (90 + 6.). Somit bleibt es beim 2:1-Heimerfolg für den FCS.

FC SÜDTIROL – MODENA FC 2:1 (1:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 5 Masiello, 23 Ceppitelli, 30 Giorgini; 3 Cagnano (63. 7 Rover), 27 Kurtic (78. 6 Martini), 4 Arrigoni, 8 Mallamo (63. 21 Tait), 79 Molina; 17 Casiraghi ©, 90 Odogwu (63. 9 Crespi)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 11 Zedadka, 13 F. Davi, 19 Pietrangeli, 26 Cisco, 28 Kofler, 68 Vimercati, 99 Praszelik

Trainer: Federico Valente

MODENA FC (4-4-2): 26 Gagno; 33 Cauz (46. 29 Cotali), 4 Pergreffi ©, 19 Zaro, 23 Caldara; 10 Palumbo, 5 Battistella, 16 Gerli, 6 Magnino; 9 Gliozzi (81. 27 Idrissi), 21 Bozhanaj (61. 90 Abiuso)

Auf der Ersatzbank: 1 Sassi, 78 Bagheria, 2 Beyuku, 7 Duca, 24 Oliva, 31 Botteghin, 42 Mondele

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Mario Perri (Rom 1) | Die Assistenten: Edoardo Raspolini (Livorno) & Marco Ceolin (Treviso) | Vierter Offizieller: Giorgio Bozzetto (Bergamo)

VAR: Marco Gualteri (Asti) | AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo)

TORE: 1:0 Mallamo (6.), 1:1 Bozhanaj (40.), 2:1 Rover (90.)

DISZIPLINARMAßNAHMEN: Gelbe Karten – Pergreffi (MFC | 31.), Gliozzi (MFC | 49.), Giorgini (FCS | 54.), Palumbo (MFC | 90 + 3.)

ANMERKUNGEN: sommerlicher Abend, teils windig; anfangs Temperaturen um 30°C, dann bedeutsam kühler; heiterer Himmel. 3.512 Zuschauer (davon 616 Gästefans).

Eckenverhältnis: 4-2 (2-1)

Nachspielzeit: 0min + 3min (+6)