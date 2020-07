Absage Bike Day und Großer Preis Penser Joch

Sarntal – Der Bike Day und der Große Preis Penser Joch müssen aufgrund der bekannten Covid-19 Situation abgesagt werden.

“Leider müssen wir euch allen mitteilen, dass wir dieses Jahr aufgrund der bekannten Covid-19 Situation unseren Bike Day (18.07.2020) und das Rennradrennen „Großer Preis Penser Joch“ (22.08.2020) nicht abhalten können. Die aktuellen Regelungen erlauben es uns nicht, die Veranstaltung so auszutragen wie vorgestellt und da uns die Gesundheit aller Teilnehmer am Herzen liegt und wir als ASC Sarntal – RAD kein Risiko eingehen möchten werden wir uns alle wieder im Jahr 2021 sehen, Vorfreude ist nämlich die schönste Freude. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank für euer Verständnis!”, so der ASC Sarntal Rad.

ABGESAGT �ANNULLATO �CANCELLED �Leider müssen wir euch allen miitteilen, dass wir dieses Jahr aufgrund der bekannten… Pubblicato da Großer Preis "Penser Joch" su Lunedì 29 giugno 2020