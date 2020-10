FIS Slopestyle Weltcup abgesagt!

Völs am Schlern – Schweren Herzens und nach gründlicher Überlegung muss der FIS Slopestyle Weltcup, der im Januar im Snowpark Seiser Alm ausgetragen werden sollte, abgesagt werden.

„Der Weltcup wird zum größten Teil von Seiser Alm Marketing finanziert, und wir sehen uns leider nicht imstande, die Kosten im kommenden Winter zu tragen. Sponsoren zu finden war schon in den letzten Jahren nicht leicht. Momentan ist es auch schwierig, vorauszusagen, ob die Covid-19 Situation so eine Veranstaltung überhaupt zulassen wird, und wir mit internationalen Athleten und Publikum rechnen können“, so Eduard Tröbinger Scherlin, Präsident von Seiser Alm Marketing. „Wir sind aber zuversichtlich, dass der Weltcup 2022 wieder auf der Seiser Alm ausgetragen werden kann“.

Die gute Nachricht: Für den Snowpark Seiser Alm, ausgezeichnet als einer der besten Snowparks Europas, wird sich auch ohne Weltcup nichts ändern. „Der Snowpark wird wie in den Jahren zuvor mit 1500 Metern Länge und einem kreativen Mix aus Easy, Medium und Pro-Line, den drei großen Kickern (Kickerline) gebaut“, erklärt Matthias Rabanser.

Die FISI Freestyle Nationalmannschaft Ski/Snowboard wird wie in den vergangenen fünf Jahren wieder im Snowpark Seiser Alm ihr Trainingslager aufschlagen und die Athleten werden in der wettkampffreien Zeit im Snowpark Seiser Alm trainieren.

Bestätigt ist inzwischen auch die Austragung der World Rookie Tour Finals Freeski. Die bedeutendste internationale Nachwuchsserie im Freeski Sektor findet 2021 zum zweiten Mal im Snowpark Seiser Alm statt.