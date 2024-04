Abschlussfeier des HCB am 6. April

Bozen – Für den HCB Südtirol Alperia war am Dienstag die Saison 2023/24 vorbei – die elfte in dieser internationalen Liga, die ICE Hockey League.

Die Foxes mussten sich im siebten Spiel der Halbfinalserie in der Overtime zwar geschlagen geben, konnten aber im Laufe der Saison Tausende von Leuten begeistern, welche die Foxes im Stadion und zuhause im Fernsehen verfolgt haben.

Es ist das zweite Jahr in Folge, wo die 100.000 Zuschauer Marke geknackt wurde (bis jetzt nur in den Saisonen 2022/23 und 2017/18 geschehen). Dies mit insgesamt 101.704 Zuschauern in 30 Spielen: ein Durchschnitt von 3.390 pro Spiel, der vierthöchste Wert der Liga. In dieser Saison war das Stadion zwei Mal ausverkauft: nicht nur beim sechsten Halbfinalspiel am vergangenen 30. März, sondern auch am 6. Jänner beim Derby gegen den HC Pustertal; welches das erste „Sold out“ in einer Regular Season der Geschichte war.

Um den Fans für die wertvolle Unterstützung zu danken, hat der Verein eine Closing Party organisiert, die am 6. April stattfinden wird. Das Event beginnt um 17.00 Uhr mit einem Marsch der „Figli di Bolzano“ gemeinsam mit der Mannschaft, entlang der Marco Polo Straße, bis zur Messe Bozen.

Hier geht das Fest dann im internen H1 Eventspace der Messe Bozen weiter, wo jeder Spieler auf der Bühne begrüßt wird. Das Event setzt sich dann bis um 20.00 Uhr mit einem langen Aperitif der Brasserie 1857 und musikalischer Begleitung von DJ Alessio B. fort. Alle Spieler werden für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen.