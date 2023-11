Bozen – An diesem Wochenende stehen in der Alps Hockey League die letzten acht Spiele vor dem ersten International Break am Programm. Dabei trifft am Samstag unter anderem HDD SIJ Acroni Jesenice auf den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären bekommt es mit dem HC Gherdeina valgardena.it zu tun. Im einzigen Sonntagsspiel empfangen die Rittner Buam SkyAlps den EC Bregenzerwald.

Alps Hockey League | 04.11.2023:

Sa, 4.11.2023, 18.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: LAZZERI, MOSCHEN, Schonaklener, Wendner. | >> valcome.tv <<

Mit drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Spielen befindet sich Titelverteidiger HDD SIJ Acroni Jesenice aktuell in keiner guten Form. Die Slowenen liegen in der Tabelle zwar weiterhin auf Platz zwei, haben aber gleich viele Punkte wie der Dritte Sterzing und der Vierte Ritten inne. Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel ist Tabellenzehnter und hat die vergangenen beiden Spiele verloren. Zuletzt zu Hause im Derby gegen Tabellenführer Zell am See aber nur knapp mit 1:2/SO. Auswärts konnten die Tiroler erst eines von sieben Spielen gewinnen. Somit liegt Kitzbühel in der Auswärtstabelle nur auf Platz dreizehn. Jesenice wiederum hat vor heimischem Publikum erst eines von acht Spielen verloren. Gegen Kitzbühel konnte Jesenice bislang alle sieben Heimspiele in der Alps Hockey League für sich entscheiden. Insgesamt konnten die Adler nur zwei von 14 AHL-Duellen mit den Slowenen gewinnen.

Sa, 4.11.2023, 18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – HC Meran/o Pircher

Referees: BROCK, KAINBERGER, Bergant, Seewald J. | >> valcome.tv <<

Liganeuling HK RST Pellet Celje konnte sich in der Tabelle bereits auf den zwölften Platz vorarbeiten und liegt somit auch vor dem HC Meran/o Pircher, der zwar genauso wie Celje 15 Punkte innehat, aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Platz dreizehn liegt. Zwar musste sich Celje am Donnerstag in Cortina mit 3:5 geschlagen geben. Zuvor feierten die Slowenen aber zwei Siege am Stück. Meran hat die vergangenen drei Spiele allesamt verloren. Am Donnerstag kassierten sie eine klare 1:8-Heimniederlage gegen die Red Bull Hockey Juniors. Beide Teams standen sich in dieser Saison bereits am 28. September gegenüber. In Meran setzten sich die Hausherren klar mit 5:0 durch. Calder Anderson erzielte einen Doppelpack. Torwart Frederic Cloutier bejubelte sein bislang einziges Shutout der Saison.

Sa, 4.11.2023, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan

Referees: SCHAUER, VOICAN, Moidl, Preiser. | >> valcome.tv <<

Nach mäßigem Saisonstart befinden sich die Red Bull Hockey Juniors mittlerweile in Topform. Der Tabellensechste konnte sechs der vergangenen sieben Spiele für sich entscheiden. Die Wipptal Broncos Weihenstephan befinden sich bereits seit Saisonstart in exzellenter Form. Am Donnerstag feierten sie einen klaren 6:1-Heimsieg gegen Jesenice. In der Tabelle liegen die Broncos mit 30 Punkten auf dem dritten Platz und haben bereits acht Punkte Vorsprung auf die Juniors. Im ersten Saisonduell setzte sich Sterzing zu Hause knapp mit 3:2 durch. Es war bereits der achte Sieg der Wildpferde über die Juniors in den vergangenen zehn Duellen.

Sa, 4.11.2023, 19.15 Uhr: Steel Wings Linz AG – S.G. Cortina Hafro

Referees: HLAVATY, WENUSCH, Angyal, Dieber. | >> valcome.tv <<

Mit sieben Siegen am Stück hat der Tabellenvierte S.G. Cortina Hafro aktuell die längste Siegesserie aller Teams inne. Die Steel Wings Linz AG konnte drei der vergangenen fünf Spiele gewinnen und ist Tabellenelfter. Mit lediglich 33 Gegentoren stellt Cortina die zweitbeste Defensive der Liga. Torwart Hayden Hawkey hat ein Save-Percentage von 92,2 Prozent (Platz fünf). Die Steel Wings kassierten bislang 45 Gegentore. Beide Teams standen sich in dieser Saison noch nicht gegenüber. In den bisherigen zehn AHL-Duellen feierten die Italiener neun Siege.

Sa, 4.11.2023, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: LEHNER, LESNIAK, Arlic, Matthey | >> valcome.tv <<

Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären empfängt am Samstag den Tabellen-15. HC Gherdeina valgardena.it. Zell am See gewann sechs der vergangenen sieben Spiele und hat in der Tabelle vier Punkte Vorsprung auf die ersten Verfolger. Gröden beendete am Donnerstag eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie mit einem 4:3/SO-Heimsieg gegen Fassa. Im ersten Saisonduell mit den Eisbären musste sich die Furie zu Hause klar mit 1:9 geschlagen geben. Mit Tomi Wilenius hat EKZ aktuell den Liga-Topscorer in seinen Reihen (29 Punkte). Zudem sind mit Nick Huard (23 Punkte) und Daniel Ban (22 Punkte) noch zwei weitere Spieler der Eisbären in den Top-10 der Scorerwertung. Topscorer von Gröden ist Anthony DeLuca mit 16 Punkten.

Sa, 4.11.2023, 19.30 Uhr: EHC Lustenau – EC-KAC Future Team

Referees: HOLZER, WUNTSCHEK, Jäger, Pötscher. | >> valcome.tv <<

Das EC-KAC Future Team bestreitet am Samstag das zweite Spiel binnen 24 Stunden in Vorarlberg. Am heutigen Freitag gastieren die Klagenfurter beim EC Bregenzerwald. Vor dem Duell mit dem ECB konnte das Future Team, dass mit neun Punkten am Tabellenende liegt, keines der vergangenen sechs Spiele gewinnen. Der EHC Lustenau ist Tabellenneunter und konnte zwei der vergangenen drei Spiele für sich entscheiden. Am Donnerstag mussten sie sich Unterland auswärts nur knapp mit 5:6/OT geschlagen geben. Zu Hause feierte der EHC vier Siege aus fünf Spielen. Gegen das EC-KAC Future Team setzte sich der EHC Lustenau bislang in 17 von 18 AHL-Duellen durch.

Sa, 4.11.2023, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: BAJT, BULOVEC, Cristeli, Cusin. | >> valcome.tv <<

Im siebenten und letzten Spiel am Samstag stehen sich der SHC Fassa Falcons und die Hockey Unterland Cavaliers gegenüber. Fassa wartet bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg. Am Donnerstag gegen Gröden holten sie bei der 2:3/SO-Niederlage zumindest den ersten Punkt seit dem 12. Oktober. Bis 27 Sekunden vor Ende des dritten Spielabschnitts lagen die Italiener aber noch mit 2:1 in Front und hatten sogar ein Überzahlspiel. Unterland setzte sich gegen Lustenau mit 6:5/OT durch. Es war der zweite Sieg nach Verlängerung in Folge für die Südtiroler. Mit 22 Punkten liegen die Cavaliers auf dem siebenten Tabellenplatz, die Falken sind Tabellen-14. In den zwei bisherigen AHL-Duellen setzte sich jeweils die Heimmannschaft durch.

Alps Hockey League | 05.11.2023:

So, 5.11.2023, 18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald

Referees: GIACOMOZZI, VIRTA, Fecchio, Pace. | >> valcome.tv <<

Im einzigen Sonntagsspiel treffen die Rittner Buam SkyAlps auf den EC Bregenzerwald. Die Gäste aus Vorarlberg sind außerdem am heutigen Freitag gegen das EC-KAC Future Team im Einsatz. Vor dem Spiel gegen die Klagenfurter halten die Wälder bei zwei Niederlagen in Folge und liegen auf Tabellenplatz acht. Ritten ist Tabellenvierter, hat aber nur vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Zell am See. Am Donnerstag setzten sich die Buam knapp mit 3:2 gegen die Steel Wings durch und feierten bereits den vierten Sieg am Stück. Gegen Bregenzerwald tat sich Ritten zuletzt stets schwer. Zwar konnten die Südtiroler das letzte Duell im November des vergangenen Jahres für sich entscheiden. Davor feierte der ECB aber drei Siege in Folge.