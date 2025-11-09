Acosta im Portimao-GP hinter Bezecchi und A. Marquez Dritter

Von: apa

Polesitter Marco Bezecchi ist der Sieger des MotoGP-WM-Rennens von Portugal. Der Italiener gewann am Sonntag in Portimao auf seiner Aprilia vor dem schon als Vizeweltmeister feststehenden spanischen Ducati-Piloten Alex Marquez sowie Pedro Acosta. Der Spanier war auf seiner KTM von Rang zwei aus gestartet und am Vortag im Sprint hinter Marquez und vor Bezecchi Zweiter geworden. Der seit Wochen vorzeitig als Weltmeister gefeierte Ducati-Star Marc Marquez fehlte verletzt.

Der Südafrikaner Brad Binder belegte auf der zweiten KTM Rang fünf, Francesco Bagnaia stürzte auf seiner Ducati. Der Italiener erhielt damit im Kampf um den dritten WM-Platz einen weiteren Rückschlag. Vor dem Saisonfinale am nächsten Wochenende in Valencia ist Bezecchi nach seinem Start-Ziel-Sieg 35 Zähler vor Bagnaia erster Verfolger der Marquez-Brüder. Acosta fehlen nur noch drei Zähler auf Bagnaia. Die Ausgeglichenheit nach dem Ausstieg von Marquez aus der heurigen WM zeigt sich daran, dass es in den sechs vergangenen Rennen sechs verschiedene Sieger gab.