Action am Montiggler See

Von: luk

Montiggl – Am Samstag fand die dritte Ausgabe der beyond Challenge am Montiggler See in Eppan statt. Das Event bot eine spannende Mischung aus Hindernis- und Fitness-Tests, die sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer in ihren Bann zogen. Knapp 400 Athleten aus Südtirol, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz stellten ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis und meisterten die anspruchsvollen Hindernisse mit Bravour.

Die Veranstaltung, organisiert vom OK-Team in Zusammenarbeit mit dem Commando der Truppe Alpine des Italienischen Heeres, bot nicht nur packende Action, sondern auch eine ideale Plattform für Sportbegeisterte aller Leistungsstufen. Unter dem Motto „dream it. believe it. achieve it.“ richtete sich die beyond Challenge sowohl an erfahrene Athleten als auch an Hobbyläufer, die sich einer besonderen Herausforderung stellen wollten.

Die Teilnehmer konnten zwischen zwei Distanzen wählen: der „Fun Challenge“ über fünf km mit mehr als zehn Hindernissen, bei der Teamgeist und gegenseitige Unterstützung gefragt waren, sowie der „Pro Challenge“, einer etwa 15 km langen Strecke mit über 20 Hindernissen, die insbesondere den Einzelkämpfern viel abverlangte.

Ein besonderes Highlight war die Teilnahme mehrerer Firmen-Teams an der Fun Challenge, die als Teambuilding-Event gemeinsam ihre Fitness und Ausdauer an anspruchsvollen Hindernissen unter Beweis stellten. Auch für die Hobbyläufer war die beyond Challenge ein Erlebnis der Extraklasse, bei dem sportliche Herausforderungen und Teamgeist Hand in Hand gingen. Während die Firmen-Teams und Freizeitathleten ihre Fähigkeiten in der Fun Challenge zeigten, konnten sich die Militärteams und ambitionierteren Athleten bei der Pro Challenge messen und ihre Grenzen austesten.

Die Gewinner 2024 der Pro Challenge:

Männer:

1. Platz: Lovato Fabio

2. Platz: De Biasi Leonardo

3. Platz: Torozi Kushtrim

Frauen:

1. Platz: Conti Fabiola

2. Platz: Gögele Brigitte

3. Platz: Kerschbaumer. Lisa

Neben dem sportlichen Wettbewerb lag auch der gute Zweck im Fokus: Jeder Teilnehmer spendete automatisch zehn Cent pro gelaufenem Kilometer an die Südtiroler Sporthilfe. Nach dem Rennen rundete ein After-Race-Aperitivo das Event ab, bei dem DJ PATEX und Südtirol 1 für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung sorgten.

Die beyond Challenge 2024 war erneut ein großer Erfolg, der nicht nur die beeindruckenden sportlichen Leistungen der Teilnehmer würdigte, sondern auch die Bedeutung von Solidarität und Teamgeist unterstrich. Die Organisatoren bedanken sich herzlich bei allen Teilnehmern, Sponsoren und freiwilligen Helfern, die dieses außergewöhnliche Event ermöglicht haben.

„Wir freuen uns bereits auf die beyond Challenge 2025, die wieder am Montiggler See stattfinden wird. Merkt euch den 20. September 2025 vor“, so die Veranstalter.