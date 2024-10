AHL-Action am Dienstag und Mittwoch

Von: mk

Bozen – Die neue Woche in der Alps Hockey League wird am Dienstag mit der Partie zwischen Schlusslicht HC Gherdeina valgardena.it und dem Tabellenzweiten Red Bull Hockey Juniors eröffnet. Am Mittwoch empfängt der EC Bregenzerwald zudem Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps.

Alps Hockey League

Di, 08.10.2024:

20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – Red Bull Hockey Juniors

Referees: RUETZ, STEFENELLI, Abeltino, Rinker | >> valcome.tv <<

Gröden hält nach fünf Spielen bei erst einem Sieg und liegt mit drei Punkten am Tabellenende. Die Red Bull Hockey Juniors sind an zweiter Stelle, die Salzburger holten zuletzt drei Siege in Serie. Stürmer Adrian Gesson verbuchte in sechs Spielen schon fünf Punkte (3G, 2A). Die beiden Teams trafen in der AHL bislang 20 Mal aufeinander, die Juniors gewannen 13 Partien.

Mi, 09.10.2024:

19.30 UHr: EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Seewald, Zacherl | >> valcome.tv <<

Nach dem ersten Saisonsieg (6:2 in Celje) musste sich Bregenzerwald zuletzt bei Kitzbühel klar geschlagen geben. Die Vorarlberger sind aktuell auf Position acht, der kommende Gegner Ritten verbuchte in seinen fünf Partien hingegen drei Siege (Platz vier). Mit Ethan Szypula (4G, 7A) stellt der amtierende Meister den aktuellen AHL-Topscorer. Die beiden Teams trafen in der Alps Hockey League bislang 23 Mal aufeinander, Ritten gewann 17 Partien.