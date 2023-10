AHL: Auswärtsteams dominieren am Samstag

Bozen – Am Samstag dominierten die Auswärtsteams in der Alps Hockey League. Während der EK Zeller Eisbären seine Tabellenführung ausbaute, erzielte der HC Merano zehn Tore in Lustenau. Für den einzigen Heimsieg in sechs Spielen sorgte der EC Bregenzerwald.

Der EK Zeller Eisbären war am Samstag bei den Unterland Cavaliers zu Gast. Obwohl die Hausherren in Führung gingen, drehte die Truppe von Mike Flanagan das Spiel rasch zu ihren Gunsten – Fredrik Widen erzielte in doppelter Überzahl das 2:1 für die Gäste. Es blieb ein wahres Topspiel, in dem Miro Markkula zweimal der Ausgleich für das Team aus Neumarkt gelang. Doch in der 54. Minute erzielte Tomi Wilenius den entscheidenden Treffer zum 5:4-Erfolg der Zeller Eisbären. Mit 24 Punkten in neun Spielen sind die Salzburger derzeit auf dem ersten Platz der Alps Hockey League.

Jesenice nun erster Verfolger

Erster Verfolger ist nun JDD SIJ Acroni Jesenice. Die Slowenen gewannen nach hartem Kampf bei den Steel Wings Linz AG. Erst siebeneinhalb Minuten vor dem Ende gelang Zan Jezovsek – der ligaweit beste Torschütze der letzten Saison – der Treffer zum 4:3. Am Ende siegte der Titelverteidiger mit 5:3 – damit behielten die Slowenen auch beim sechsten Duell in Oberösterreich die Oberhand.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan rutschten auf den dritten Platz ab. Denn die Rittner Buam SkyAlps haben ihre Derbywoche mit sechs Punkten perfektioniert. Am Samstagabend setzten sich die Blau-Roten in Sterzing mit 4:2 durch und feierten nach dem 3:2 gegen die Unterland Cavaliers den zweiten Derbysieg in Folge. Am Ende machten zwei Tore von Markus Spinell den Unterschied zugunsten der Gäste aus. Das Team aus Klobenstein ist nun auf Rang vier.

Bregenzerwald feiert einzigen Heimsieg

Beim 400. Einsatz von Kapitän Henrik Hochfilzer für Kitzbühel gingen die Tiroler bei Bregenzerwald durch Neuzugang Waltteri Lehtonen in Führung. Der Vorsprung hielt auch bis ins dritte Drittel, dann stocherte Richard Schlögl den Puck in Überzahl zum Ausgleich über die Linie. Nachdem Kitzbühel einige Chancen auf die erneute Führung vergab, kassierten sie den Treffer auf der Gegenseite. Roberts Lipsbergs markierte in der in der 51. Minute den 3:2-Endstand, die Vorarlberger liegen nun an fünfter Position.

Torspektakel in Lustenau

Das torreichste Spiel der bisherigen Saison ging in der Rheinhalle Lustenau über die Bühne. Nach einer schnellen 2:0-Führung für den EHC gegen Meran ging es beim Stand von 4:3 für die Gastgeber in die erste Pause. Im Mittelabschnitt gelang den Südtirolern dreimal der Ausgleich, die Vorarlberger lagen nach 40 Minuten dennoch mit 7:6 voran. Ein fulminantes drittes Drittel mit vier Treffern bescherte Meran den ersten AHL-Auswärtssieg in Lustenau. Bei den Gästen verbuchte Calder Anderson sechs Punkte (2G, 4A).

Zudem gewannen die Red Bull Hockey Juniors das Auswärtsspiel gegen das EC-KAC Future Team mit 4:2. Das erste Drittel verblieb trotz einer spielerischen Dominanz der Juniors torlos. Im zweiten Drittel ging der KAC mit zwei Toren in Führung, doch die Gäste glichen wieder aus. Im Schlussabschnitt sicherten sich die Salzburger, die mehr als doppelt so viele Schüsse auf das Tor abgaben, mit zwei weiteren Toren den 4:2 Auswärtssieg. Für den Game Winner sorgte Daniel Assavolyuk in Überzahl.

Alps Hockey League | 14.10.2023:

Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam SkyAlps 2:4 (1:0,1:1,0:3)

Referees: RICCO, SPIEGEL, Fleischmann, Jäger.

Goals 1:0 WSV Capannelli A. (08:30 / Topatigh D. ,Maylan J. / PP), 1:1 RIT Tauferer D. (35:17 / Öhler R. ,Prast J. / EQ), 2:1 WSV Zecchetto A. (37:55 / Eisendle P. ,Topatigh D. / EQ), 2:2 RIT Insam M. (40:48 / Giacomuzzi A. ,Coatta M. / PP), 2:3 RIT Spinell M. (46:12 / Kostner J. ,Marzolini M. / EQ), 2:4 RIT Spinell M. (55:50 / Öhler R. ,Quinz S. / EQ)

Hockey Unterland Cavaliers – EK Die Zeller Eisbären 4:5 (1:2,2:2,1:1)

Referees: BENVEGNU, LEGA, Grisenti, Vignolo.

Goals 1:0 HCU Käyrä A. (02:13 / Hällfors E. ,Brighenti T. / PP), 1:1 EKZ Widhalm L. (05:46 / Altmann M. ,Unterluggauer N. / EQ), 1:2 EKZ Widen F. (15:59 / Wilenius T. ,Huard N. / 5:3 PP), 1:3 EKZ Ban D. (21:33 / Huard N. / PP), 2:3 HCU Hällfors E. (33:51 / Käyrä A. ,Matonti M. / EQ), 3:3 HCU Markkula M. (36:37 / Remolato N. ,Wieser F. / EQ), 3:4 EKZ Widhalm L. (38:31 / unassisted / EQ), 4:4 HCU Markkula M. (40:23 / Sullmann M. / EQ), 4:5 EKZ Wilenius T. (53:41 / Fechtig B. ,Unterluggauer N. / EQ)

EC-KAC Future Team – Red Bull Hockey Juniors 2:4 (0:0,2:2,0:2)

Referees: FAJDIGA, LESNIAK, Markizeti, Wucherer.

Goals 1:0 KFT Slivnik L. (31:38 / Sunitsch M. ,Waschnig L. / EQ), 2:0 KFT Kramer N. (32:23 / Klassek T. ,Siftar A. / PP), 2:1 RBJ Schreier L. (33:43 / Noll P. ,Assavolyuk D. / EQ), 2:2 RBJ Zelenov V. (37:45 / Murnieks D. ,Steffler D. / PP), 2:3 RBJ Assavolyuk D. (50:39 / Helander J. ,Fischer S. / PP), 2:4 RBJ Wurzer M. (52:14 / Vinzens P. / EQ)

Steel Wings Linz AG – HDD SIJ Acroni Jesenice 3:5 (1:1,1:2,1:2)

Referees: BROCK, VOICAN, Bedynek, Schonaklener.

Goals 1:0 SWL Wilding S. (09:50 / Sticha T. / EQ), 1:1 JES Lesnicar T. (15:04 / Glavic G. ,Prostor A. / EQ), 1:2 JES Selan M. (23:33 / Lesnicar T. ,Prostor A. / EQ), 1:3 JES Lesnicar T. (33:29 / Planko D. ,TURSIC SECKAR M. / EQ), 2:3 SWL Saha M. (36:32 / Theirich M. / EQ), 3:3 SWL Söllinger P. (48:48 / Dorion M. ,Rappold K. / EQ), 3:4 JES Jezovsek Z. (52:38 / Prostor A. / EQ), 3:5 JES Selan M. (59:35 / Kumanovic L. / EQ)

EHC Lustenau – HC Meran/o Pircher 7:10 (4:3,3:3,0:4)

Referees: LEHNER, PIRAS, Matthey, Wiest.

Goals 1:0 EHC Johansson M. (02:27 / Öhrvall H. ,Alasaari F. / PP), 2:0 EHC Öhrvall H. (03:51 / Johansson M. ,Puschnik K. / EQ), 2:1 HCM Thaler S. (08:19 / Anderson C. ,Ritchie N. / PP), 3:1 EHC Wennlund M. (09:32 / Moosbrugger L. ,Wilfan M. / EQ), 3:2 HCM Anderson C. (13:35 / Rein N. / PP), 4:2 EHC Johansson M. (16:33 / Öhrvall H. ,Puschnik K. / EQ), 4:3 HCM Gellon D. (18:55 / Tomasini P. / EQ), 4:4 HCM Beber P. (21:49 / Gellon D. ,Borgatello C. / EQ), 5:4 EHC Puschnik K. (24:54 / Gratzer S. ,Schmeiser L. / EQ), 5:5 HCM Ritchie N. (26:37 / Anderson C. ,Dellagiacoma F. / EQ), 6:5 EHC Wennlund M. (33:44 / Alasaari F. ,Öhrvall H. / PP), 6:6 HCM Thaler S. (37:12 / Garreffa J. ,Dellagiacoma F. / EQ), 7:6 EHC Öhrvall H. (39:22 / Wilfan M. ,Wennlund M. / 5:3 PP), 7:7 HCM Dellagiacoma F. (43:28 / Anderson C. / EQ), 7:8 HCM Ritchie N. (46:07 / Rein N. ,Anderson C. / PP), 7:9 HCM Tomasini P. (52:10 / Beber P. ,Ansoldi L. / EQ), 7:10 HCM Anderson C. (58:31 / Thaler S. / EQ)

EC Bregenzerwald – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:2 (1:2,0:0,2:0)

Referees: MOSCHEN, SCHAUER, De Zordo, Seewald J.

Goals 0:1 KEC Lehtonen W. (09:21 / Rotter R. ,Kuronen J. / EQ), 0:2 KEC Tröthan R. (16:58 / Maurer N. ,Bolterle P. / EQ), 1:2 ECB Zwerger J. (19:17 / Schlögl R. ,Ranftl F. / EQ), 2:2 ECB Schlögl R. (42:05 / Embrich E. / PP), 3:2 ECB Lipsbergs R. (50:35 / Metzler M. ,Embrich E. / EQ)