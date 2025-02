AHL: Gröden trotz Niederlage in den Top-drei

Von: ka

Bozen – Der EK Zeller Eisbären gewann am Samstag auch sein fünftes Spiel in der Master Round, die Pinzgauer bauten ihre Tabellenführung mit einem 4:2-Erfolg in Jesenice weiter aus. In den Qualification Round-Gruppen sicherten sich Gröden und Bregenzerwald die Teilnahme an den Pre-Playoffs, die Saison zu Ende ist hingegen für die Red Bull Hockey Juniors und Unterland.

Jesenice startete mit großem Druck und ging in der fünften Spielminute durch Olli Valtola in Führung. Kurz vor Drittelende gelang es den Gästen durch Philip Putnik die Partie zu egalisieren. Im zweiten Drittel zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Slowenen waren die bessere Mannschaft, EKZ-Goalie Alois Schultes blieb aber souverän. In der 28. Spielminute war Nick Huard zur richtigen Zeit am richtigen Ort und drehte die Partie zugunsten der Gäste. Wenige Minuten später glichen die Slowenen im Powerplay durch Tjas Lesnicar jedoch aus. Im letzten Spielabschnitt ließ das entscheidende Tor bis zur 52. Spielminute auf sich warten. Angefeuert von einigen mitgereisten Fans aus Zell am See war es Matt McLeod, der auf Zuspiel von Devin Steffler die erneute Führung wiederherstellte, welche Robin Johannson in der 54. Spielminute weiter ausbaute und den 2:4 Endstand fixierte.

Im zweiten Spiel der Master Round lieferten sich Kitzbühel und Ritten einen offenen Schlagabtausch. Nach 30 Minuten gingen die Gäste durch Topscorer Ethan Szypula in Führung, kurz darauf sorgte KEC-Kapitän Henrik Hochfilzer für den Ausgleich. Im dritten Drittel drehten die Tiroler das Spiel zu ihren Gunsten, doch diesmal gelang den Südtirolern das 2:2. Es ging in die Verlängerung, wo Sebastian Christiansen für die Entscheidung sorgte. Damit liegt das drittplatzierte Kitzbühel nur mehr einen Punkt hinter dem amtierenden Meister.

Gröden trotz Niederlage in den Top-3

In der Qualification Round A sicherte sich Meran mit einem 4:2-Derbysieg über Gröden den ersten Platz. Die Hausherren gingen zunächst durch Daniel Gellon zweimal in Führung, der „Furie“ gelang aber jeweils der Ausgleich. Doch nur zwölf Sekunden nach dem 2:2 legte Chad Pietroniro (38.) erneut für Meran vor. Massimo Pietroniro sorgte schließlich für den Endstand. Trotz der Niederlage qualifizierte sich Gröden für die Pre-Playoffs.

Denn die Red Bull Hockey Juniors mussten sich im Parallelspiel zu Hause gegen Sterzing mit 3:6 geschlagen geben. Mit dieser Niederlage endete die Saison für die Salzburger. Die Südtiroler, bei denen Adam Capannelli einen Doppelpack erzielte, zeigten sich an diesem Abend als das effizientere Team. Sterzing beendete die Zwischenrunde somit auf Platz zwei und wartet auf den Gegner im Pre-Playoff.

Bregenzerwald sichert sich Pre-Playoff-Teilnahme

In der Qualification Round B stehen die Pre-Playoff-Teilnehmer seit Samstag fest, die Platzierungen zwischen eins und drei sind aber noch offen. Die Unterland Cavaliers feierten zwar einen klaren 6:2-Erolg – Daniels Murnieks erzielte einen Doppelpack – in Celje, haben aber keine Chance mehr auf das Erreichen der Pre-Playoffs.

Denn im zweiten Spiel behielt der EC Bregenzerwald gegen KHL Sisak mit 4:3 nach Verlängerung die Oberhand. Beide Teams lagen zwar im Verlauf des Spiels in Führung, es konnte sich jedoch keine Mannschaft absetzen. In der Overtime sorgte Philipp Pöschmann schließlich für den entscheidenden Treffer. In der Gruppe halten nun Celje, Sisak und Bregenzerwald bei jeweils zehn Punkten. Die Entscheidung über die finalen Platzierungen fällt somit am Sonntag, wenn sich die Vorarlberger und Kroaten erneut gegenüberstehen.

Alps Hockey League: Samstag, 22.02.2025:Master Round:

SIJ Acroni Jesenice – EK Die Zeller Eisbären 2:4 (1:1,1:1,0:2)

Referees: BROCK, RUETZ, Rinker, Wendner.

Goals 1:0 JES Valtola O. (04:43 / Sturm J. ,Slibar O. / EQ), 1:1 EKZ Putnik P. (18:13 / Widen F. ,Rappold K. / EQ), 1:2 EKZ Huard N. (27:55 / McLeod M. ,Widen F. / EQ), 2:2 JES Lesnicar T. (32:08 / Valtola O. ,Sturm J. / PP), 2:3 EKZ McLeod M. (51:56 / Steffler D. ,Huard N. / PP), 2:4 EKZ Johansson R. (53:13 / Huard N. ,Lindner L. / EQ)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps 3:2 OT (0:0,1:1,1:1,1:0)

Referees: KAINBERGER, SNOJ, Jeram, Seewald J.

Goals 0:1 RIT Szypula E. (30:34 / Öhler M. ,Giacomuzzi A. / EQ), 1:1 KEC Hochfilzer H. (34:41 / Wetzl N. ,Christiansen S. / EQ), 2:1 KEC Wetzl N. (45:07 / Geifes T. / EQ), 2:2 RIT Öhler M. (57:50 / Insam M. ,Hjorth E. / EQ), 3:2 KEC Christiansen S. (60:30 / Ketonen N. ,Schutz C. / EQ)

Qualification Round A:

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:6 (1:2,0:2,2:2)

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Divis, Jäger.

Goals 0:1 WSV Capannelli A. (01:13 / unassisted / EQ), 0:2 WSV Planatscher A. (06:57 / Soraruf D. ,Niccolai A. / EQ), 1:2 RBJ Kauhanen J. (09:24 / Wimmer P. ,Assavolyuk D. / EQ), 1:3 WSV Cianfrone B. (29:46 / Sanvido C. ,Capannelli A. / PP), 1:4 WSV Capannelli A. (32:59 / Hackhofer F. ,Sanvido C. / PP), 1:5 WSV Livingston J. (44:01 / unassisted / EQ), 2:5 RBJ Vinzens P. (44:33 / Warnecke M. ,Wurzer M. / EQ), 3:5 RBJ Hörl L. (45:22 / Gesson A. ,Kolarik L. / EQ), 3:6 WSV Campoli N. (59:32 / Sanvido C. ,Capannelli A. / EQ)

HC Meran/o Pircher – HC Gherdeina valgardena.it 4:2 (1:0,2:2,1:0)

Referees: MOSCHEN, RIVIS, Fecchio, Formaioni.

Goals 1:0 HCM Gellon D. (09:35 / Bäckström D. ,Rein N. / EQ), 1:1 GHE Senoner J. (32:45 / McGowan B. / EQ), 2:1 HCM Gellon D. (36:50 / Nakajima T. ,Ishida R. / EQ), 2:2 GHE Cristellon Y. (37:07 / Oksanen E. ,Schiavone D. / EQ), 3:2 HCM Pietroniro C. (37:19 / Fuchs J. ,Pietroniro M. / EQ), 4:2 HCM Pietroniro M. (59:18 / Pietroniro C. / EQ)

Qualification Round B:

HK RST Pellet Celje – Hockey Unterland Cavaliers 2:6 (0:1,0:3,2:2)

Referees: LEBEN, LESNIAK, Javornik, Knez.

Goals 0:1 CAV Murnieks D. (13:23 / Curti A. ,Kaufmann A M. / EQ), 0:2 CAV Remolato N. (24:55 / unassisted / EQ), 0:3 CAV Murnieks D. (32:55 / Brighenti Moretti C T. / 5:3 PP), 0:4 CAV Samitis K. (34:23 / Murnieks D. ,Remolato N. / EQ), 0:5 CAV Kaufmann A M. (42:47 / Brighenti Moretti C T. ,Foppa L. / EQ), 1:5 HKC Grahut N. (44:18 / Sodja Zalokar G. ,Zezelj G. / EQ), 1:6 CAV Pisetta V. (48:27 / Galassiti G. ,Santer M. / EQ), 2:6 HKC Panasenko B. (53:26 / Bukovec M. ,Tsarkovskyi D. / EQ)

EC Bregenzerwald – KHL Sisak 4:3 OT (1:1,2:1,0:1,1:0)

Referees: HUBER R., OREL, Strimitzer, Wucherer.

Goals 0:1 SIS Dostalek V. (08:09 / Malenica N. ,Marinkovic K. / PP), 1:1 ECB Fadieiev I. (10:46 / Kuronen J. ,Lipsbergs R. / EQ), 2:1 ECB Metzler J. (27:47 / Schlögl R. ,Kuronen J. / PP), 2:2 SIS Burgar N. (30:55 / Dostalek V. / EQ), 3:2 ECB Wernicke J. (39:15 / Lebeda Y. ,Hintermann D. / SH), 3:3 SIS Bronte T. (41:02 / Dobric P. ,Burgar N. / EQ), 4:3 ECB Pöschmann P. (63:21 / Lipsbergs R. ,Ossipov R. / EQ)