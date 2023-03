AHL-Halbfinale: Erstes Spiel geht an Jesenice

Jesenice – Das Team von Santeri Heiskanen ist am Donnerstagabend auswärts bei HDD SIJ Acroni Jesenice mit einer 1:3-Pleite in die Halbfinal-Serie der Alps Hockey League gestartet. Mehr als der Anschlusstreffer durch Tavi rund fünf Minuten vor Schluss war für die Blau-Roten nicht drin, die bereits am Samstag ab 18 Uhr im Heimspiel gegen die Slowenen Revanche nehmen können.

Die Rittner Buam SkyAlps mussten im Podmezakla Sportpark neuerlich die beiden Langzeitverletzten Manuel Öhler und Leonhard Hasler vorgeben. Nach einem anfänglichen Abtasten hatten die Rittner Buam mit Prast und Giacomuzzi (5.) zwei erste Möglichkeiten, die Goalie Antti Karjalainen vor keine allzu großen Schwierigkeiten stellte. Auf der Gegenseite war Hawkey bei einem Pance-Abschluss zur Stelle (6.). Nach achteinhalb Minuten kassierten die Gäste die erste Zeitstrafe – und prompt auch das Gegentor. Als Robert Öhler in der Kühlbox schmorte, lauerte Svetina am zweiten Pfosten, wo er aus spitzem Winkel keine Mühe hatte, den Puck unter die Latte zu schaufeln (8.59). Auch in der Folge war Jesenice das gefährlichere Team (14:5 Schüsse im Startdrittel), hatte fünf Minuten vor der ersten Sirene jedoch Pech, als Jezovsek nur den Pfosten traf. So endete der erste Spielabschnitt mit der knappest möglichen Führung für die Gastgeber.

Das Mitteldrittel gestaltete das Team von Santeri Heiskanen ausgeglichener, was sich auch in der Anzahl der abgefeuerten Schüsse ausdrückte (10:9 für Jesenice). Die beste Möglichkeit fanden in den zweiten 20 Minuten jedoch die Slowenen vor, die nach einer guten halben Stunde abermals nur die Torumrandung trafen. Die Blau-Roten drückten hingegen vor allem in den letzten beiden Spielminuten auf die Tube, als sie mit einem Mann mehr agieren konnten. Simon Kostner und Marco Insam gelang es aber nicht, Karjalainen aus kürzester Distanz zu überwinden.

Die Rittner Buam SkyAlps starten furios in den letzten Spielabschnitt, fanden jedoch immer wieder in Karjalainen ihren Meister. Jesenice nutzte hingegen die Möglichkeiten eiskalt aus: Scap zog kurz nach der Blauen Linie ab und Hawkey wurde vom Geschoss der Nummer 17 überrascht (50.39). Keine drei Minuten später sorgte Ulamec für die Vorentscheidung, als er nach einem Blomberg-Schuss, den Hawkey nur abprallen ließ, erfolgreich abstaubte und in Jesenice das Trompetenecho zum dritten Mal ertönte. Gleich im Anschluss kassierte Urukalo eine unnötige Zeitstrafe und dieses Mal funktionierte das Powerplay der Gäste. Tavi bugsierte das Spielgerät ins kurze Eck und überraschte den ansonsten tadellosen Karjalainen (54.51). Zwar nahmen die Rittner 88 Sekunden vor der Sirene ein Timeout und den Goalie für einen sechsten Spieler vom Eis – am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

Spiel zwei der Best-Of-Seven-Serie zwischen den Rittner Buam Sky Alps und HDD SIJ Acroni Jesenice steigt an diesem Samstag, 25. März mit Beginn um 18 Uhr in der Ritten Arena.

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 3:1 (1:0, 0:0 2:1)

Tore: 1:0 Svetina (8.59/PP), 2:0 Scap (50.39), 3:0 Ulamec (53.22/PP), 3:1 Tavi (54.51/PP)