AHL: Meran beendet Niederlagenserie mit Kantersieg gegen Unterland

Bozen – Fünf Spiele standen in der Alps Hockey League am Samstag auf dem Programm. Im Topspiel behielt der Tabellenzweite KHL Sisak beim Dritten Adler Stadtwerke Kitzbühel mit 3:1 die Oberhand, womit die Kroaten nun acht Punkte Vorsprung auf die Tiroler haben. In einer wahren Defensivschlacht jubelten die Rittner Buam SkyAlps über einen 1:0-Erfolg nach Shootout gegen den EK Die Zeller Eisbären. Ein Offensivspektakel wiederum lieferte der HC Migross Asiago beim 7:3-Auswärtssieg gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan ab, wobei Nicholas Porco mit einem Viererpack glänzte. Außerdem beendete der HC Meran/o Pircher mit einem 5:0-Auswärtssieg bei den Hockey Unterland Cavaliers seine sieben Spiele währende Niederlagenserie, und der HC Gherdeina valgardena.it setzte sich gegen den EC Bregenzerwald mit 6:3 durch.

Der Tabellenzweite KHL Sisak feierte einen 3:1-Auswärtssieg im Verfolgerduell beim Dritten Adler Stadtwerke Kitzbühel und hat damit nun acht Punkte Vorsprung auf die Tiroler sowie nur noch einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer Salzburg. In der 18. Minute brachte Vito Idzan die Gäste im Powerplay in Führung. Dabei blieb es bis zur 41. Minute, als Maj Crnkic der Ausgleich gelang. Nur fünf Minuten später stellte Verteidiger Niko Cavlovic die Führung für Sisak wieder her. Danach ging es hin und her, und erst 18 Sekunden vor Schluss sorgte Nikolas Malenica per Empty-Netter für die Entscheidung und den zweiten Sisak-Sieg in Folge. Für Kitzbühel war es die erste Niederlage nach zuvor zwei Erfolgen hintereinander.

Shootout-Sieg für Ritten

In einer reinen Defensivpartie setzten sich die Rittner Buam SkyAlps gegen Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären mit 1:0 nach Shootout durch. Die beiden Torhüter Colin Furlong (RIT) und Alexander Schmidt (EKZ) brillierten mit jeweils 34 Saves. Im Shootout verwandelte Kevin Fink den entscheidenden Penalty zugunsten der Südtiroler. Für Ritten war es der erste Erfolg im zweiten Saisonduell und insgesamt der zweite Sieg in Folge. In der Tabelle verbesserten sich die Buam auf Rang sechs, während der Vierte Zell am See die zweite Niederlage nacheinander kassierte, nachdem zuvor noch sechs Siege am Stück gefeiert wurden.

Nicholas Porco glänzt mit Viererpack bei Asiagos Auswärtssieg

Einen brillanten Abend erwischte Nicholas Porco vom HC Migross Asiago beim 7:3-Auswärtssieg in Sterzing mit gleich vier Toren. Für den 24-Jährigen waren es die Saisontreffer 16 bis 19, womit er in der Torschützenliste zu Leader Maxim Eliseev (RBJ) aufschloss. Mit einem Doppelpack stellte Porco bereits innerhalb der ersten acht Minuten auf 2:0; außerdem erzielte er sowohl den 4:2-Game-Winner als auch das Tor zum 7:2. Asiago beendete damit die vier Spiele andauernde Siegesserie des Tabellenachten Sterzing, während der Tabellenvierte selbst einen von drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen einfuhr.

Meran beendet Niederlagenserie mit Kantersieg gegen Unterland

Der HC Meran/o Pircher beendete seine sieben Spiele währende Niederlagenserie mit einem 5:0-Auswärtssieg bei den Hockey Unterland Cavaliers, womit die Adler als Zwölfter nun zehn Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht haben. Nach einem torlosen Startdrittel brachte Tommaso Traversa die Gäste in der 22. Minute in Führung. Bis zum Ende des Mittelabschnitts lag Meran bereits mit 3:0 vorne. In den letzten vier Minuten legte der HCM noch zwei weitere Treffer nach. Reid Stefanson traf als einziger Spieler doppelt. Bei Unterland wurde Interimstrainer Tuomo Harjula vor der Partie als Head Coach bis zum Saisonende bestätigt, Dietmar Werner fungiert als Assistent.

Gröden bezwingt Bregenzerwald

Außerdem feierte der HC Gherdeina valgardena.it einen 6:3-Heimsieg gegen den EC Bregenzerwald. Zwischenzeitlich lagen die Südtiroler bereits mit 4:1 in Führung, ehe die Gäste noch auf 3:4 herankamen. Erst ein Treffer in doppelter Überzahl durch Adam Brady viereinhalb Minuten vor Schluss fixierte den Sieg der Grödner. Für den Center war es das zweite Tor der Partie, zudem verbuchte er zwei Assists. Für den Tabellenzehnten war es der erste Erfolg nach zuvor zwei Niederlagen in Serie, während der Siebte Bregenzerwald die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen kassierte.

Alps Hockey League: Sa, 06.12.2025:

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Migross Asiago 3:7 (1:2, 1:4, 1:1)

Referees: GIACOMOZZI, LAZZERI, Abeltino, Rivis

Goals WSV: 1:2 Zandegiacomo L. (20.), 2:3 Conci D. (31.), 3:7 Rämö J. (56.)

Goals HCA: 0:1 Porco N. (4.), 0:2 Porco N. (8.), 1:3 Chiodo L. (24./PP1), 2:4 Porco N. (31.), 2:5 Parini G. (32.), 2:6 Garau N. (35.), 2:7 Porco N. (41.)

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären 1:0/SO (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Referees: BENVEGNU, PINIE, Cristeli, Fecchio

Goal RIT: Fink K. (65./SO)

Hockey Unterland Cavaliers – HC Meran/o Pircher 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Referees: HUBER, RIVIS, Rinker, Zacherl

Goals HCM: 0:1 Traversa T. (22.), 0:2 Stefanson R. (36.), 0:3 Mandruzzato G. (39.), 0:4 Cruseman F. (57./EN), 0:5 Stefanson R. (58.)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – KHL Sisak 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Referees: METZINGER, VOICAN, Murnik, Preiser

Goal KEC: 1:1 Crnkic M. (41.)

Goals SIS: 0:1 Idzan V. (18/PP1), 1:2 Cavlovic N. (46.), 1:3 Malenica N. (60./EN)

HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Referees: BROCK, RUETZ, Strimitzer, Veselka

Goals GHE: 1:0 Moroder S. (7.), 2:1 Brady A. (19./PP1), 3:1 Buono C. (21.), 4:1 Kasslatter H. (28./PP1), 5:3 Brady A. (56./PP2), 6:3 Moncada L. (59./EN)

Goals ECB: 1:1 Laaksonen U. (13.), 4:2 Lipsbergs R. (31.), 4:3 Laaksonen T. (32.)