AHL: Meran erzwingt Spiel 7

Von: ka

Meran – Der HC Meran/o erzwingt im Viertelfinal-Derby gegen die Rittner Buam SkyAlps ein alles entscheidendes siebtes Spiel. Im sechsten Aufeinandertreffen feierten die Gastgeber einen hart erkämpften 2:0-Erfolg gegen den amtierenden Meister. Damit steht es in der Viertelfinalserie nun 3:3.

Der HC Meran/o und die Rittner Buam SkyAlps lieferten sich am Donnerstagabend im sechsten Viertelfinalspiel einen intensiven Playoff-Fight. Die ersten 40 Minuten verliefen vollkommen auf Augenhöhe. Vor allem die Goalies beider Teams konnten mit starken Saves überzeugen. Weder Rudy Rigoni auf Seiten des HC Meran/o noch Colin Furlong auf Seiten von Ritten konnte zunächst überwunden werden.

In der 50. Minute gingen dann aber die Gastgeber aus Meran/o in Führung: Zunächst tänzelte Daniel Gellon durch die Abwehr der Rittner, ehe die Scheibe den Weg zu Teretu Nakajima fand, der zum 1:0 einnetzte. Die Gäste aus Ritten versuchten anschließend alles, um zurückzuschlagen, bauten viel Druck auf, scheiterten jedoch immer wieder an Rudy Rigoni. Nakajima schnürte schließlich wenige Sekunden vor Spielende den Doppelpack und sicherte seinem Team den 2:0-Erfolg. Das alles entscheidende siebte Spiel steigt am Samstag in Ritten.

Das Spiel aus Rittner Sicht:

Die Viertelfinalserie der Alps Hockey League geht in Spiel sieben. Die Rittner Buam SkyAlps haben das hochspannende Spiel sechs am Donnerstagabend in der Meranarena mit 0:2 verloren und haben gegen den HC Meran Pircher damit den zweiten Matchpuck vergeben.Im sechsten Spiel ging es von der ersten Minute an hochspannend zu. Meran-Goalie Rigoni war gegen Hjorth zur Stelle (1.), auf der Gegenseite zeigte sich auch Ritten-Goalie Furlong gegen Gellon hellwach (3.). Dann knallte Szypula den Puck aus spitzem Winkel an den Pfosten (4.) und nur wenig später zeichnete sich Rigoni mit einem Monstersave aus, als er einen Abfälscher von Spinell reaktionsschnell aus dem Kasten hielt (5.). Spinell und Rigoni trafen im Startdrittel auch noch einmal aufeinander, der Rittner Angreifer wurde perfekt am zweiten Pfosten bedient und musste nur noch einschieben, doch wieder machte sich Rigoni ganz lang und hielt die Scheibe irgendwie draußen (12.). In den verbleibenden Minuten des Startdrittels bekam dann Meran Überwasser, doch auch Furlong war schon längst eingeschossen und war bei den Versuchen von Tomasini (14.) und Rein (15.) am Posten. Auch ein Meraner Powerplay brachte nichts ein, sodass es beim torlosen ersten Drittelstand blieb.

Auch nach dem zweiten Drittel sollte es nach wie vor 0:0 stehen. Das hieß aber nicht, dass es keine Torchancen gab, ganz im Gegenteil: Sowohl Meran als auch Ritten hatten gute Möglichkeiten, den ersten Treffer zu erzielen. Dabei stach immer wieder das Duell Spinell gegen Rigoni hervor, das in die Runde drei und vier ging. Und immer wieder erwischte der Meraner Goalie das bessere Ende, er war bei beiden Versuchen mit dem Schoner zur Stelle (21., 27.). In einem Meraner Überzahlspiel hatte Manuel Öhler dann das 1:0 auf dem Schläger, nach einem Abwehrfehler der Gastgeber stürmte er auf Rigoni zu, traf aber nur dessen Schoner (30.). Direkt im Gegenzug hielt Chad Pietroniro aus halblinker Position drauf, doch auch er fand in Furlong seinen Meister (31.).

Im Schlussdrittel starteten die Rittner Buam SkyAlps besser ins Spiel, an Rigoni bissen sie sich in der Meranarena aber die Zähne aus. Zuerst war er gegen Uffelmann zur Stelle (41.), dann gegen Manuel Öhler, der erneut zum Breakaway startete, aber wieder keinen Weg am Meraner Goalie vorbeifand (47.). Dann die Schlüsselszene der Partie: Hjorth haute aus der Distanz drauf und scheiterte an der Unterseite der Latte (49.). Und direkt im Gegenzug machte Meran das 1:0 durch Nakajima, der Furlong ins lange Eck bezwang (49.08). Nun warfen die Buam alles nach vorne, Lobis scheiterte an Rigoni (51.) und ein sehenswertes Solo von Szypula wurde auch nicht belohnt (58.). Auch mit dem sechsten Feldspieler sollte es nicht klappen und Nakajima entschied die Partie per Empty-Netter acht Sekunden vor Schluss (59.52). Damit geht die Viertelfinalserie am Samstagabend in die Entscheidung, wenn um 18.00 Uhr in der Ritten Arena Spiel sieben steigt.

Alps Hockey League, Playoff-Viertelfinale – Spiel 6:

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Tore: 1:0 Nakajima (49.08), 2:0 Nakajima (59.52/EN)

Stand in der Viertelfinalserie: 3:3 (0:3, 3:4, 4:3, 2:5, 2:1 OT, 2:0)

Referees: BULOVEC, SNOJ, Brondi, Jeram