AHL-Sensation: Unterland bezwingt Sisak

Neumarkt – Am Samstagabend feierte der EK Die Zeller Eisbären einen souveränen 7:0-Heimsieg gegen den EC Bregenzerwald, wodurch sich die Salzburger an die Tabellenspitze setzten. Zudem gewannen die Hockey Unterland Cavaliers im ersten von zwei Heimspielen gegen KHL Sisak innerhalb von 24 Stunden mit 5:2.

2.078 Fans in der KE KELIT Arena bejubelten einen souveränen 7:0-Heimsieg des EK Die Zeller Eisbären gegen den EC Bregenzerwald. Damit übernahmen die Salzburger die Tabellenführung und haben nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Ritten. Nach dreizehn torlosen Minuten gingen die „Eisbären“ durch einen Doppelschlag binnen eineinhalb Minuten mit einer 2:0-Führung in die erste Drittelpause. Auch im zweiten Drittel trafen die Hausherren doppelt. Hubert Berger war zu diesem Zeitpunkt für zwei der vier Tore verantwortlich. Im Schlussabschnitt dauerte es bis zur 51. Minute, ehe Zell am See ein weiteres Mal anschrieb. Dieses Mal war Neuzugang Devin Steffler der Torschütze. Für den Verteidiger war es im zweiten Spiel der erste Treffer. Für das 6:0 sorgte Max Stiegler in der 53. Minute und der 7:0-Endstand fiel 18 Sekunden vor Spielende durch Kilian Rappold. Für den Tabellenzwölften Bregenzerwald setzte es die dritte Niederlage in Folge, während Zell am See den vierten Sieg am Stück bejubelte.

Unterland gewinnt erstes Spiel des Doubleheaders gegen Sisak

Die Hockey Unterland Cavaliers und KHL Sisak stehen sich an diesem Wochenende doppelt in Neumarkt gegenüber. Das erste Duell konnten die Gastgeber mit 5:2 für sich entscheiden. Nach dem ersten Drittel lagen allerdings die Gäste mit 1:0 in Führung und nach 40 Minuten war alles ausgeglichen (2:2). Doch im Schlussabschnitt drehten die Cavaliers, aktuell Tabellenneunte, auf: Zunächst brachte Gabriel Galassiti die Gastgeber in der 43. Minute in Führung, ehe sie in der 55. durch Kristians Samitis auf 3:1 erhöhten. Für den Stürmer war es der zweite Treffer der Partie und der zweite Doppelpack der Saison. Die endgültige Entscheidung fiel 41 Sekunden vor Schluss per Empty-Netter. Für die Cavaliers war es der erste Sieg nach zuletzt vier Niederlagen in Folge, während der Tabellensiebte Sisak erstmals nach drei Siegen in Serie geschlagen wurde.

Alps Hockey League: Samstag, 25.01.2025:

Hockey Unterland Cavaliers – KHL Sisak 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Referees: EGGER, SNOJ, Arlic, Brondi. | Zuschauer: 302

Goals CAV: 1:1 Remolato N. (25.), 2:1 Samitis K. (31.), 3:2 Galassiti G. (43.), 4:2 Samitis K. (55./PP1), 5:2 Egger A. (60./EN)

Goals SIS: 0:1 Idzan V. (7.), 2:2 Bronte T. (36./PP1)

EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Referees: KAINBERGER, OREL, Divis, Wucherer. | Zuschauer: 2.078

Goals EKZ: 1:0 Stiegler M. (14.), 2:0 Berger H. (16.), 3:0 Berger H. (23.), 4:0 McLeod M. (25.), 5:0 Steffler D. (51.), 6:0 Stiegler M. (53.), 7:0 Rappold K. (60.)