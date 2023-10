AHL: Sterzinger Broncos übernehmen Tabellenführung

Sterzing – Die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich im einzigen Spiel des Tages bei S.G. Cortina Hafro mit 4:2 durch und übernahmen somit wieder die Tabellenführung. Der Vorsprung der Broncos auf den ersten Verfolger, Zell am See, beträgt einen Punkt. Cortina wiederum liegt nur auf dem neunten Tabellenplatz.

72 Stunde nach dem großartigen Sieg gegen die Unterland Cavaliers, schlugen die Broncos in Cortina erneut zu und besiegten den Altmeister auswärts mit 4:2. Die Partie begann sehr ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Die Blau-Weißen erwiesen sich jedoch als effizienter und gingen in der 7. Minute durch Alex Planatscher mit 1:0 Führung. Leonhard Hasler spielte einen Querpass vors Tor und unsere Nummer 34 erzielte seinen ersten Saisontreffer. Nur 3 Minuten später stand die 4. Linie erneut im Rampenlicht. Auf Zuspiel von Paul Mantinger erzielte Hasler das 2:0. Nach weiteren Chancen auf beiden Seiten endete das 1. Drittel mit 2:0.

Im Mittelabschnitt kam Cortina immer besser ins Spiel und konnten sich immer wieder Chancen erarbeiten, welche Jakob Rabanser allerdings zu Nichte machte. In der 27. Minute musste sich unsere Hintermannschaft dann allerdings erstmals geschlagen geben. Obwohl Cortina am Drücker blieb, konnten die Broncos wenige Sekunden vor dem zweiten Pausentee eiskalt in Überzahl zuschlagen. Adam Capannelli fasste sich in der 40. Minuten ein Herz und zog von der linken Seite zum 3:1 ab. Das Überzahlspiel sollte auch im Schlussabschnitt eine wichtige Rolle spielen. Während erneut Capannelli auf 4:1 stellen konnte, verkürzte der Gastgeber 7 Minuten vor dem Ende auf 4:2. Hackhofer & Co. ließen im Anschluss allerdings nicht mehr viel zu und brachten die 4:2 Führung über die Ziellinie.

S.G. Cortina Hafro – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Referees: LAZZERI, PINIE, De Zordo, Wiest. | Zuseher: 450

Goals SGC: 1:2 Colli A. (28. De Zanna R. – Adami F.), 2:4 Lacedelli R. (54./PP1 Carozza M. – Barnabo L.)

Goals WSV: 0:1 Planatscher A. (7. Hasler L. – Mantinger P.), 0:2 Hasler L. (10. Mantinger P. – Planatscher A.), 1:3 Capannelli A. (40./PP1 Eisendle P. – Livingston J.), 1:4 Capannelli A. (44/PP1 Maylan J. – Topatigh D.)