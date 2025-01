AHL-Tabellenführer feiert Heimsieg gegen Meran

Von: ka

Meran – Alps Hockey League-Spitzenreiter SIJ Acroni Jesenice setzte sich im einzigen Freitagsspiel gegen den HC Meran/o Pircher mit 3:1 durch, womit die Slowenen in der Tabelle wieder drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Zell am See haben.

Zwar gingen zunächst die Gäste aus Südtirol durch Pascal Brunner in Führung (12.). Mit Hälfte des Spiels drehten die Hausherren aber durch einen Doppelpack binnen 21 Sekunden die Partie auf ihre Seite. Wenige Sekunden vor Ende des zweiten Drittels erhöhte der AHL-Champion von 2023 sogar auf 3:1. Nejc Brus, David Baloh und Ziga Urukalo waren die Torschützen. In der Folge kamen keine weitere Tore aufs Scoreboard, womit Jesenice den achten Sieg in Folge feierte, Meran wiederum kassierte bereits die fünfte Niederlage am Stück. Im ersten Saisonduell behielt der Tabellenführer gegen den Tabellenachten noch viel deutlicher mit 9:0 die Oberhand.

Alps Hockey League: Freitag, 03.01.2025:

SIJ Acroni Jesenice – HC Meran/o Pircher 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Referees: OREL, VOICAN, Preiser, Wucherer. | Zuschauer: 550

Goals JES: 1:1 Brus N. (30./PP1), 2:1 Baloh D. (30.), 3:1 Urukalo Z. (40.)

Goal HCM: 0:1 Brunner P. (12.)