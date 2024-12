AHL: Tapfere Meraner besiegen Zell am See

Von: ka

Meran – Die Alps Hockey League kehrte am Dienstag mit vier Spielen aus der Länderspielpause zurück. Dabei unterlag Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären dem HC Meran/o Pircher überraschend mit 2:4. Außerdem behielt S.G. Cortina gegen den KHL Sisak mit 4:3 die Oberhand, womit die Italiener in der Tabelle an den Kroaten vorbeizogen und auf Platz fünf liegen und auf Kurs Master Round sind. In den übrigen beiden Partien waren der EC Bregenzerwald gegen den HC Gherdeina valgardena.it (7:3) und SIJ Acroni Jesenice bei den Hockey Unterland Calvaliers (5:2) siegreich.

Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären musste sich im ersten Spiel nach der Länderspielpause überraschen dem HC Meran/o Pircher mit 2:4 geschlagen geben. Vor 2.109 Fans in der KE KELIT Arena Zell am See gingen die Gäste bereits in der siebenten Minute in Führung. Torschütze war Skate Skalde, der Sohn vom ehemaligen Cheftrainer Jarrod Skalde, der in der Pause sein Amt des Head Coaches zurücklegte. Christian Borgatello ist aktuell der interimistische Cheftrainer der „Adler“ und konnte bereits in der zwölften Minute über das 2:0 jubeln. 21 Sekunden nach Wiederbeginn ging der neue Tabellenneunte sogar mit 3:0 in Führung. Bei diesem Zwischenstand blieb es bis fünfeinhalb Minuten vor Spielende, ehe Philip Putnik mit seinem Treffer zum 1:3 die Partie noch einmal spannend machte. Nur 40 Sekunden später verkürzte Fabio Artner sogar auf 2:3, doch die Aufholjagd blieb unbelohnt und 85 Sekunden vor Spielende machte Massimo Pietroniro mit seinem zweiten Treffer des Abends alles klar. Für Meran war es der zweite Sieg in Folge, Zell am See musste sich erstmals nach zuvor drei Siegen am Stück geschlagen geben. Insgesamt war es eine von nur drei Niederlagen aus den letzten 16 Spielen für den Tabellenführer.

Cortina gewinnt „Duell um Platz 5“

S.G. Cortina Hafro setzte sich gegen KHL Sisak mit 4:3 durch und zog in der Tabelle somit an den Kroaten vorbei. Mit 37 Punkten hat der Finalist der vergangenen beiden Spielzeiten als Tabellenfünfter nun drei Punkte Vorsprung auf den Liganeuling. Der fünfte Platz ist der letzte Platz, der für die Master Round berechtigt und somit gleichbedeutende ein fixes Playoff-Ticket. In einer langen Zeit ausgeglichenen Partie setzten sich die Italiener im Schlussdrittel entscheidend ab. Sowohl nach 20 als auch nach 40 Minuten ging es mit einem Unentschieden in die Kabine. Im ersten Drittel ging zunächst Cortina in Führung, im zweiten Abschnitt war es Sisak, das zwischenzeitlich auf 2:1 stellte. In der 43. Minute ging Cortina durch Andrea DeLuca zum zweiten Mal an diesem Abend in Führung. Luca Barnabo erhöhte in der 47. Minute auf 4:2. Sieben Minuten vor Schluss kam Sisak aber noch einmal auf 3:4 heran, doch der Ausgleich gelang ihnen in der Folge nicht mehr, weshalb sie die erste Niederlagen nach zuvor zwei Siegen in Folge kassierten. Cortina wiederum feierte den dritten Sieg in Folge und den zweiten Sieg gegen Sisak im dritten und vorläufig letzten Saisonduell.

Bregenzerwald lässt Gröden keine Chance

Für den EC Bregenzerwald war der 7:3-Heimsieg gegen den HC Gherdeina valgardena.it der erste Erfolg nach zuvor drei Niederlagen am Stück. In der Tabelle zogen sie an den Red Bull Hockey Juniors vorbei und liegen somit auf Platz elf. Die Gäste aus Südtirol wiederum mussten sich zum dritten Mal in Folge geschlagen geben und liegen weiterhin am Tabellenende. Nach dem ersten Drittel hatte der ECB eine 2:0-Führung inne. Im Mittelabschnitt erhöhten die Vorarlberger durch einen Doppelpack von Ievgen Fadieiev auf 4:1. Der Ukrainer war der einzige Spieler, der doppelt traf. Insgesamt waren es die Saisontore zehn und elf für den 27-Jährigen. Im Schlussabschnitt kamen drei weitere Treffer von Bregenzerwald aufs Scoreboard, Gröden war auch noch zwei Mal erfolgreich. Im ersten Saisonduell behielt noch die „Furie“ zu Hause mit 4:2 die Oberhand.

Jesenice klettert auf Tabellenplatz drei

SIJ Acroni Jesenice setzte sich bei den Hockey Unterland Cavaliers mit 5:2 durch und zog in der Tabelle am spielfreien Titelverteidiger Ritten vorbei. Der neue Tabellendritte lag bereits nach 22 Minuten mit 3:0 in Führung. In der 30. Minute kamen auch die Hausherren erstmals aufs Scoreboard. Bis acht Minuten vor Schluss blieb es bei diesem Spielstand, dann erhöhten die Slowenen, die einen von drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen feierten, auf 4:1. Am Ende behielten sie mit 5:2 die Oberhand. Luc Slivnik traf als einziger Spieler doppelt. Für den 21-jährigen Stürmer war es der zweite Doppelpack in Folge. Für den Tabellenachten Unterland war es eine von vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien.

Alps Hockey League:Dienstag, 17.12.2024:

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Referees: HOLZER, HUBER, Divis, Jäger. | Zuschauer: 632

Goals ECB: 1:0 Pöschmann P. (7.), 2:0 Schlögl R. (12.), 3:0 Fadieiev I. (21.), 4:0 Fadieiev I. (24.), 5:1 Lebeda Y. (41.), 6:2 Wempe L. (52.), 7:3 Jansson G. (60./PP1)

Goals GHE: 4:1 Laitinen V. (35.), 5:2 Cristellon Y. (49./PP1), 6:3 Oksanen E. (55.)

EK Die Zeller Eisbären – HC Meran/o Pircher 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Referees: HLAVATY, UNTERWEGER, Legat, Seewald J. | Zuschauer: 2.109

Goals EKZ: 1:3 Putnik P. (55.), 2:3 Artner F. (56.)

Goals HCM: 0:1 Skalde S. (7.), 0:2 Pietroniro M. (12.), 0:3 Fuchs J. (21./PP1), 2:4 Pietroniro M. (59./PP1)

Hockey Unterland Cavaliers – SIJ Acroni Jesenice 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Referees: LAZZERI, PINIE, Abeltino, Brondi. | Zuschauer: 231

Goals CAV: 1:3 Remolato N. (30.), 2:4 Murnieks D. (55./PP2)

Goals JES: 0:1 Slivnik L. (11.), 0:2 Jenko J. (16.), 0:3 Slivnik L. (22.), 1:4 Sillanpaa S. (53./PP1), 2:5 Svetina E. (59./EN)

S.G. Cortina Hafro – KHL Sisak 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Referees: BAJT, MOSCHEN, Cristeli, Markizeti. | Zuschauer: 411

Goals SGC: 1:0 Toffoli G. (15.), 2:2 Felicetti L. (35.), 3:2 DeLuca A. (43.), 4:2 Barnabo L. (47.)

Goals SIS: 1:1 Mandusic M. (17.), 1:2 Briere C. (30./PP1), 4:3 Briere C. (52./PP1)