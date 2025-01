AHL: Unterland gewinnt auch zweites “Ritterduell”

Von: ka

Neumarkt – Die Adler Stadtwerke Kitzbühel stehen als viertes Team in den Playoffs der Alps Hockey League 2025. Die Tiroler setzten sich am Sonntag deutlich mit 8:0 bei S.G. Cortina Hafro durch. Zudem konnten die Hockey Unterland Cavaliers auch das zweite Spiel binnen 24 Stunden gegen KHL Sisak gewinnen und SIJ Acroni Jesenice kehrte mit einem 3:2/OT-Auswärtssieg bei HC Gherdeina valgardena.it in die Erfolgsspur zurück. Jaka Sturm erzielte alle Tore der Slowenen.

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel stehen in den Playoffs der Alps Hockey League. Der Tabellenvierte setzte sich am Sonntag beim Tabellenfünften S.G. Cortina Hafro klar mit 8:0 durch und kann somit nicht mehr aus den Top-5 verdrängt werden. Gegen stark ersatzgeschwächte Italiener, die am Samstag Finale eins der IHL Serie A gegen Ritten mit 5:4 nach Verlängerung für sich entscheiden konnten, lagen die Tiroler bereits nach dem ersten Drittel mit 3:0 in Führung. Im zweiten Abschnitt legten die „Adler“ zwei Treffer nach, und auch im Schlussabschnitt waren sie drei Mal erfolgreich. Jayson Ren war der einzige Spieler, der doppelt traf.

Unterland gewinnt auch zweites Duell gegen Sisak

Die Hockey Unterland Cavaliers konnten auch das zweite Duell gegen KHL Sisak binnen 24 Stunden für sich entscheiden. Nach dem 5:2-Sieg am Samstag behielten die Südtiroler dieses Mal knapp mit 4:3/SO die Oberhand. Zwischenzeitlich lag der Tabellensiebte Sisak bereits mit 2:0 in Führung. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Unterland konnten die Kroaten ein weiteres Mal in Führung gehen, doch erneut hatte der Tabellenneunte die passende Antwort parat. Daniels Murnieks traf in der 39. Minute zum 3:3. Der Center war es auch, der im Shootout den entscheidenden Penalty verwandelte.

Jesenice kehrt auf Siegerstraße zurück

Im dritten Spiel des Tages setzte sich der Tabellendritte SIJ Acroni Jesenice beim HC Gherdeina valgardena.it mit 3:2 nach Overtime durch. Für die Slowenen war es der erste Sieg nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Tabellenschlusslicht Gröden wiederum musste sich in der Liga bereits zum dritten Mal in Folge geschlagen geben. In einem ausgeglichenen Spiel erwischten die Hausherren einen Blitzstart. Bereits nach 42 Sekunden brachte Henri Mustonen Gröden in Führung. Bei diesem Zwischenstand blieb es bis zur 16. Minute, ehe Jesenice durch einen Doppelpack von Jaka Sturm die Partie binnen einer Minute drehte. Danach tat sich bis kurz vor Schluss nichts, doch 54 Sekunden vor Spielende gelang Gröden durch Simon Pitschieler doch noch der Ausgleich. In der Overtime sicherten sich die Slowenen jedoch den Extrapunkt und wieder war es Jaka Sturm, der traf. Für den Stürmer war es der erste Hattrick der Saison.

Alps Hockey League: Sonntag, 26.01.2025:

KHL Sisak – Hockey Unterland Cavaliers 3:4/SO (2:1, 1:2, 0:0, 0:0)

Referees: LEBEN, WIDMANN, Fecchio, Telesklav. | Zuschauer: 314

Goals SIS: 1:0 Burgar N. (7.), 2:0 Briere C. (13.), 3:2 Idzan V. (38.)

Goals CAV: 2:1 Galassiti G. (19.), 2:2 Egger A. (28.), 3:3 Murnieks D. (39.), 3:4/SO Murnieks D. (65./PS)

S.G. Cortina Hafro – Adler Stadtwerke Kitzbühel 0:8 (0:3, 0:2 0:3)

Referees: BENVEGNU, PINIE, Cristeli, Rivis. | Zuschauer: 150

Goals KEC: 0:1 Lippitsch J. (13.), 0:2 Ren J. (15./PP1), 0:3 Christiansen S. (20./PP1), 0:4 Ren J. (32.), 0:5 Ketonen N. (37.), 0:6 Engelhart J. (45.), 0:7 De Luca A. (48.), 0:8 Raspotnig J. (48.)

HC Gherdeina valgardena.it – SIJ Acroni Jesenice 2:3/OT (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Referees: BULOVEC, VIRTA, Jeram, Pace. | Zuschauer: 879

Goals GHE: 1:0 Mustonen H. (1.), 2:2 Pitschieler S. (60.)

Goals JES: 1:1 Sturm J. (16./PP1), 1:2 Sturm J. (17.), 2:3 Sturm J. (64.)