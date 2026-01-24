AHL: Wipptal Broncos feiern Overtime-Sieg gegen Kitzbühel

Von: ka

Bozen – Der EK Zeller Eisbären feierte am Samstag einen 3:0-Heimerfolg gegen den Tabellenführer Red Bull Hockey Juniors. Während Asiago seinen neunten Ligasieg in Folge einfuhr, blieben Bregenzerwald und Sterzing im Rennen um die Masterround-Plätze. Zudem beendete Cortina seine Niederlagenserie.

EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Vor fast 2.900 Fans feierten die Zeller Eisbären einen eindrucksvollen Derbysieg gegen den Tabellenführer. Die Pinzgauer dominierten über weite Strecken, agierten aggressiv und ließen den Juniors kaum Raum zur Entfaltung. Zauner und Huard sorgten bereits im ersten Drittel für eine komfortable 2:0-Führung. Im Mittelabschnitt fixierte Jennes mit dem 3:0 den Endstand. Goalie Schmidt überzeugte mit einem Shutout. Mit dem Sieg rückte Zell am See bis auf drei Punkte an die Juniors heran.

HDD Jesenice – HC Migross Asiago 4:5 SO (2:1, 1:2, 1:1)

Beide Teams lieferten sich ein packendes Duell mit mehrfach wechselnder Führung. Die Slowenen legten zweimal vor, doch Asiago drehte im Mitteldrittel die Partie und ging durch Traversa mit 3:2 in Führung. Jesenice schlug jedoch zurück und stellte bis zur 52. Minute auf 4:3. In der Schlussphase sicherte Valentini den Gästen mit einem Powerplay-Tor die Verlängerung. Nach torloser Overtime sorgte der Stürmer auch im Shootout für die Entscheidung. Zwar verpasste Asiago die fixe Masterround-Qualifikation, machte aber mit dem neunten Sieg in Serie einen weiteren Schritt Richtung Playoffs.

Wipptal Broncos Weihenstephan – Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:2 OT (1:1, 1:1, 0:0)

Kitzbühel startete stark und ging durch Engelhart in Führung. Kurz vor der ersten Pause glich Kruselberger im Powerplay aus. Zu Beginn des Mitteldrittels drehte Hofer das Spiel für Sterzing, doch Fröwis stellte wenig später auf 2:2. Trotz zahlreicher Chancen – vor allem in Über- und Unterzahl – hielten Gratzer und Groh ihre Teams mit starken Paraden im Spiel. In der Verlängerung sorgte Zandegiacomo in Minute 64 für den entscheidenden Treffer zugunsten der Broncos.

EC Bregenzerwald – Hockey Unterland Cavaliers 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Bregenzerwald feierte einen klaren Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht und wahrte seine Chancen auf die Top 5. Nach einem torlosen Startdrittel brachte Neuzugang Rantanen den ECB in Führung. Unterland glich zwar zwischenzeitlich aus, doch die Gastgeber zogen bis zur zweiten Pause auf 3:1 davon. Im Schlussdrittel machten Grasser, Haiböck und erneut Rantanen mit seinem zweiten Treffer alles klar. Der ECB verbesserte sich damit auf Rang sechs – nur einen Punkt hinter Kitzbühel.

S.G. Cortina Hafro – HC Gherdeina valgardena.it 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Nach sechs Niederlagen in Folge kehrte Cortina überzeugend auf die Siegerstraße zurück. Sanna brachte die Hausherren früh in Führung, ehe das Team von Headcoach Gaber Glavic mit 2:1 in die erste Pause ging. Im Mittelabschnitt stellte Kalajanniska mit seinem zweiten Treffer auf 3:1, ehe ein Doppelschlag von Chad Pietroniro für die frühe Vorentscheidung sorgte. Beim 5:1 blieb es bis zum Schluss.

